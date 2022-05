Real Madrid lo hizo de nuevo, porque obtuvo su 14º Champions League, luego de ganarle por 1-0 a Liverpool el pasado sábado en el Stade de France con el solitario tanto del brasileño Vinicius Junior.

Finalizado el torneo vienen los análisis y una de las voces fuertes a nivel mundial es la de Lionel Messi, quien no pudo ganar la Orejona en su primera temporada con PSG, porque justamente fue eliminado por el equipo español.

La Pulga, en diálogo con TyC Sports de Argentina, habló de las ganas que tiene de volver a ganar la Liga de Campeones e hizo un potente análisis de los merengues.

"Me dan ganas de volver a ganar la Champions League, me da bronca no estar ahí. Pero también me hace ver que no siempre el mejor gana. Que es de situaciones, de momentos puntuales, psicológicos. Donde un mínimo error te deja fuera", dijo el zurdo.

"El que más preparado está para esas situaciones termina ganando o llegando a la final. No le quiero quitar mérito al Real Madrid, porque es el campeón y siempre está ahí, pero no era el mejor equipo de esta Champions, pero les ganó a todos", sostuvo.

Real Madrid logró milagrosas clasificaciones en el certamen europeo, porque en un puñado de minutos le hizo 3 goles a PSG para dejarlo afuera en cuartos y luego resolvió la llave de semifinales en el alargue contra Manchester City.

En la final, con Courtois como gran figura, pese a tener pocas ocasiones de gol se impuso y así consiguió una nueva Champions League para sus vitrinas.