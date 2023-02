Los merengues no quieren perder el rastro de los Culés y desean contiguar ganando ante el Osasuna.

Osasuna vs Real Madrid: fecha, hora y canal para ver EN VIVO y EN DIRECTO este partido por la fecha 22 LaLiga 2022-2023

Un partidazo habrá en la liga Española, se enfrentarán Osasuna vs. Real Madrid por la jornada 22. Además, este partido está programado para el sábado 18 de febrero a partir de las 15:00 hrs. (hora peruana).

Los merengues vienen de darle una tremenda goleada al Elche por 4-0 y se encuentran a 8 puntos del líder Barcelona, por lo que es clave sumar el máximo de puntos para no perder los pasos a la Xavineta.

Una de las bajas que tendrá la escuadra de Carlo Ancelotti, será la de Karim Benzema, que tendrá descanso este fin de semana para que pueda llegar de la mejor manera a su partido por la Champions League ante el Liverpool. Aunque, uno que vuelve al once titular es Courtois.

Por otro lado, los Rojillos no sabe lo que es ganar desde hace 4 partidos y se ubica noveno con 30 unidades y se mantiene en la lucha en cada fecha para llegar a un torneo internacional.

MARCADOR OSASUNA VS. REAL MADRID:

¿Dónde y cuándo ver el Osasuna vs. Real Madrid?

Dónde: Estadio El Sadar, Pamplona, España.

Cuándo: Sábado, 18 de febrero de 2023, 03:00 PM E.T.

¿Qué canal transmite partido entre Osasuna vs Real Madrid?

Dicho compromiso se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por DSports, en el canal 610 y 1610 HD de DirecTV. De igual manera, te damos a conocer los canales para los diferentes países del mundo:

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Sports App

Brasil: ESPN, Star+, NOW NET e Claro, GUIGO

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

España: DAZN LaLiga , DAZN

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+