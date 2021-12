El pasado miércoles 08 de diciembre, Boca Juniors ganó la Copa Argentina frente a Talleres de Córdoba en definición por penales, dentro del plantel se encuentran los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano, el lateral derecho de los ‘Xeneizes’ cumplió uno de sus sueños, salir campeón con el plantel de Sebastián Battaglia, y tras lo sucedido ‘Bolt’ no quería soltarse del trofeo.

Luis Advíncula le hablaba a la copa como si fuera su pareja, algo que sorprendió a los periodistas argentinos, entre ellos el Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo, quien recordó, en su programa, la frase del jugador de la Selección Peruana hacía el premio al cual tenía abrazado y no se iba a despegar en casi ningún momento.

El ‘Pollo’ Vignolo dijo lo siguiente tras la frase de Luis Advíncula y lo obtenido por Boca Juniors: “Esta victoria a tiene un valor más emocional mucho más fuerte de lo que representa deportivamente en las vitrinas del club. Si al título le ponen Copa Argentina o lo que sea, no tiene el significado lo que gana en sí, el peso del trofeo, por más que (Luis) Advíncula quería... (Levantó las cejas, recordando que el jugador quería ‘hacerle el amor’ al trofeo) Bueno, pobre copa ¿no?”.

La frase de Luis Advíncula dijo y desató los comentarios de los periodistas fue: “De acá no me mueve nadie...Hoy vamos a dormir juntos. Hoy te voy a hacer el amor”. Este es el primer título, en Boca Juniors, para el lateral derecho quien lo ha disfrutado al máximo. Si bien los dirigidos por Sebastián Battaglia no vienen muy bien, con este logro se espera que para lo que viene en el 2022 puedan levantar cabeza y demostrar de lo que está hecho el conjunto azul y oro.