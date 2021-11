Jean Pierre Archimbaud culminó su contrato en Deportivo Municipal después de vestir la ‘franja’ durante dos años consecutivos. El volante habló con Radio Ovación y afirmó que nadie del cuadro se contactó con él para ver la renovación de su contrato y dijo que lo primordial para él sería seguir jugando en Lima.

"Acabó mi contrato laboral, ya no hubo comunicación conmigo, entonces uno entiende que toca tomar otros rumbos, pero siempre hay que ser agradecidos y el cariño siempre estará presente", agregó el futbolista Jean Pierre Archimbaud sobre su desenlace en Deportivo Municipal donde destacó en varios partidos.

"Mi primera opción siempre fue quedarme en 'Muni', lastimosamente esta vez no se pudo dar. Hoy por hoy, hay opciones para poder elegir, la que mi familia y yo nos veamos beneficiados. Me encantaría seguir jugando en la capital, sino ver equipos de provincia, que también son importantes", aclaró el volante.

Sobre su estadía en Deportivo Municipal dijo: "Me gané el puesto siempre con mucha lucha, mucho trabajo y haciendo las cosas bien, lastimosamente en los últimos meses del torneo se me complicó una lesión (desgarro), me quitó el espacio que me había ganado. Estoy bien, la lesión quedó de lado", sostuvo el futbolista que se dice estaría llegando a Alianza Lima para reforzar al cuadro ‘íntimo’ en la siguiente temporada.

Finalmente en su cuenta de Twitter el volante dejó un sentido mensaje de despedida: “Gracias Papalindo por haber puesto en mi camino tan linda oportunidad laboral, a los fieles hinchas, a los capos de utilería, a mi batería del departamento médico, a Martín que soluciona todo, directiva, a los tres Comandos Técnicos que tuve en el equipo. Peri muy en especial a mis COMPAÑEROS, sin ellos no hubiese sido posible; muchas gracias”, publicó Jean Pierre Archimbaud despidiéndose de Deportivo Municipal.