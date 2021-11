Felipe Rodríguez tras terminar su contrato con Carlos A. Mannucci aún no ha decidido donde jugará la próxima temporada

Después de finalizar la Liga 1, algunos jugadores han decidido cambiar de equipo o simplemente no renovar. Uno de ellos es Felipe Rodríguez, quien se retiró de Carlos A. Mannucci. El volante declaró a Gol Perú donde comentó que aún no tiene un club decidido, pues no ha hablado todavía con nadie.

El futbolista primero habló sobre su campaña con Carlos A. Mannucci: “Es una lástima que hayamos quedado fuera de una copa internacional solo por un punto. Sobre todo porque se había hecho un buen trabajo. El torneo fue muy parejo. Cuando tuvimos el bajón de rendimiento, terminamos por quedarnos fuera. A nivel personal, fue la mejor temporada que he tenido en toda mi carrera. Cambiaría los goles y asistencias por un torneo internacional”.

El volante, a quien quieren los clubes más importantes de la Liga 1, dijo que aún no se ha comunicado con ningún equipo tras su despedida, por redes sociales, del Carlos A. Mannucci: “No he tenido contacto con nadie, ni con la gente del club desde que terminó mi contrato. Tengo muchas ganas de asumir un rol importante”.

‘Felucho’ Rodríguez terminó la temporada anotando 12 goles, siendo así el goleador del cuadro trujillano y del torneo. El futbolista argentino aún no ha definido su futuro, no se sabe si seguirá jugando en Perú o tal vez emigre a otra liga, en el transcurso de la semanas el jugador definirá su futuro y podremos saber dónde seguirá su carrera.