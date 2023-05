Increíble como el universo del fútbol mundial nos regala este tipo de partidos, donde el histórico cae y pierde de forma alucinante ante el pequeño en el papel. Hoy Arsenal con certeza habrá dejado de lado la carrera por pelear la competencia local.

Los Gunners jugaron mejor, hicieron el desgaste, pero no lograron concretar cada tipo de oportunidad. Mikel Arteta no podía creer lo que se está viendo, debido a que hizo todo lo posible para ganar. Sin embargo, los límites fueron colocados por la visita.

Brighton esta mañana se consagró como un equipo serio, seguro para confiar, y con las armas para crecer la siguiente temporada. Gracias a los goles de Julio Enciso, Deniz Undav, y Pervis Estupiñán. Las gaviotas dejaron sin Premier League al equipo más popular de Londres.

En la siguiente jornada de Premier League 2022-23 tendrá al Brighton como visitante contra Newcastle, el jueves 18 de mayo a la (1:30 PM – HORA PERUANA). Mientras que, Arsenal debe visitar al Nottingham Forest el sábado 20 de mayo a las (11:30 AM – HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO – ARSENAL VS. BRIGHTON:

AHORA, Arsenal vs Brighton en vivo vía ESPN y online por Star Plus desde Emirates por la fecha 36 de la Premier League con transmisión en directo desde las 10:30 AM este domingo 14 de mayo.

Peleando por llegar a la cima de la Premier League, entendiendo que tiene que esperar la caída del Manchester City, Arsenal tiene que ganar sí o sí a Brighton este domingo 14 de mayo.

Teniendo tres partidos pendientes, actualmente Arsenal es segundo de la Premier League con 81 puntos y está a uno del Manchester City; mientras que Brighton pelea por llegar a un cupo para algún torneo internacional, aunque la tarea es complicada.

HORARIO DEL PARTIDO EN DIRECTO PARA PERÚ

Chocando en Emirates este domingo 14 de mayo, el cuadro de Arsenal recibe a Brighton desde las 10:30 AM. Enfrentándose por la fecha 36 de la Premier League, el cuadro del técnico Mikel Arteta tiene que ganar sí o sí.

CANALES DE TRANSMISIÓN EN VIVO PARA PERÚ

Jugando por la fecha 36 de la Premier League, Arsenal recibe a Brighton en vivo vía ESPN y en directo por Star Plus desde Emirates. Enfrentándose desde las 10:30 AM, el partido podría definir el futuro de los ‘Gunners’.

ARSENAL VS BRIGHTON: PROBABLES ALINEACIONES

Arsenal: A. Ramsdale; B. White, J. Kiwior, Gabriel, O. Zinchenko; M. Odegaard, Jorginho, G. Xhaka; B. Saka, Gabriel Jesus, G. Martinelli

Brighton: J. Steele; P. Grob, A. Webster, L. Dunk, P. Estupiñán; M. Caicedo, A. Mac Allister, F. Buonanotte, K. Mitoma; D. Undav, D. Welbeck