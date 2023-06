Atlético Paranaense vs Libertad EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 5 de la Copa Libertadores

Atlético Paranaense sufrió muchísimo con la presión de Botafogo, aunque pudo mantener buena movilidad en el partido, especialmente en la primera mitad. Permitiendo que se vayan al descanso con un gol de ventaja. Ya de vuelta al campo, creció el ataque de los visitantes, pero el equipo se mantuvo.

En la fecha pasada de la Copa Conmebol Libertadores, donde se midió contra Atlético Mineiro, este último dominó el compromiso. El club pudo sortear los peligros propuestos por los rivales al inicio. En el segundo tiempo, sufrieron la derrota por el final de 2-1.

Por su parte, Libertad tuvo una mala visita contra Cerro Porteño, es que la desventaja numérica los marcó en el minuto 15, a los que le siguió un gol en contra. Además, se fueron al descanso con 9 hombres y en el segundo tiempo no pudieron mover el marcador en contra de 2-0.

En su último compromiso de la Libertadores, consiguieron un triunfo muy importante en Lima, al vencer a Alianza por 2-1. A pesar de que los locales tuvieron mejores acciones de gol.

MARCADOR PARANAENSE VS LIBERTAD:

¿A qué hora juega Libertad vs. Athletico Paranaense?

El compromiso Libertad vs. Athletico Paranaense de este martes 6 de junio está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana). Conoce el horario, según tu ubicación.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7.00 p. m.

¿En qué canal ver Libertad vs. Athletico Paranaense?

Si no quieres perderte el partido Libertad vs. Athletico Paranaense por la Copa Libertadores 2023, debes sintonizar la señal de ESPN 3 y el servicio streaming Star Plus.