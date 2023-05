Andrés Iniesta es noticia dentro del universo futbolero, después de haber confirmado su salida del balompié japonés. Donde ha estado durante 5 años, cumpliendo con todas las expectativas correspondientes. Ahí el Maestro ha hecho historia en todos los aspectos, teniendo las puertas abiertas.

El volante español se encuentra en la etapa final de su carrera, con 39 años quiere nuevos retos, por eso agradece la sinceridad del club en no contar con él. Así lo explicó en la conferencia de prensa reciente: “Las prioridades del entrenador (Takayuki Yoshida) son otras, y lo respeto y lo asumo”.

Iniesta cuenta detalles inéditos de su vida en Japón, algo sumamente exótico: “Hace cinco años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, dejar el F.C. Barcelona, y junto a mi familia empezar una nueva aventura lejos de nuestra casa. Era la primera vez que salíamos y fue muy complicado. Mirando atrás siento la felicidad y el orgullo de haber tomado esa decisión. Haber venido al Vissel Kobe será una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”.

¿Volverá al FC Barcelona? El comentario fue muy abierto, y eso no dependerá de él, según podemos notar: “Como he dicho muchas veces, me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero todavía creo que queda lejos. Sobre todo espero que Xavi esté muchísimos años de entrenador, eso sería una grandísima noticia para el fútbol”.

Una de las palabras finales al respecto de su marcha de Japón, es la reflexión y aprendizaje que le dejó todo este ambiente: “Aquí he podido crecer como persona y futbolista. Y he podido conocer este país tan maravilloso. En estos cinco años he vivido momentos muy bonitos y otros no tanto. En este largo camino hemos sufrido momentos muy difíciles, pero esto es lo que ha hecho crecer a este club”.

Su carrera no culminó, claramente es un sueño continuar jugando, donde se le valore: “Siempre habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos. Pero en ocasiones las cosas no se dan como uno imagina y los caminos se separan. Hay que decir adiós y no es nada fácil. Pero no es un adiós definitivo. Mi relación con el club seguirá el día que me retire. Este club es mi casa y gracias a Hiroshi Mikitani por respetar mi deseo de seguir jugando”.

¿DÓNDE JUGARÁ ANDRÉS INIESTA?

Dentro de toda esta polémica, y trata absoluta, apareció el nombre de Chile, para estar el resto de la temporada. Lo informa el portal de información, El Periodista, exponiendo las razones al respecto: “Tal situación, estaría siendo aprovechada por dirigentes vinculados a Unión Española para que el mundialista triunfador en 2010 con España juegue la última fase del torneo en el equipo de Santa Laura. Si bien los contactos son prematuros, no se descarta que Iniesta se deje tentar con la oferta de venir por 4 meses a Chile”.

Para que quede claro, su dato no es algo efímero. Tiene un sentido netamente comercial, que estaría beneficiando al propio jugador, junto a los interesados de tenerlo jugando en el país hermano: “La operación redundaría en beneficios de imagen para el club chileno y sus sponsors, especialmente a nivel internacional para la marca Sek, que tiene presencia en Chile, Ecuador y España”. ¿Se dará? Veremos.