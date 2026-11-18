CONAR reveló quiénes serán los jueces encargados de impartir justicia en la cancha y en el VAR el fin de semana que viene en los partidos que definirán al ganador del Torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 se definirá el próximo fin de semana. En el marco de la fecha 17, por fin sabremos qué equipo se lleva el título y quiénes luego jugarán por la estrella nacional. Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes y Sporting Cristal jugará ante Cienciano en los dos encuentros finales, así que a continuación conoce a detalle quiénes serán los árbitros encargados.

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Desde la CONAR anunciaron la programación oficial de los últimos partidos del Torneo Clausura 2026 y claramente los que se disputarán el domingo 22 de noviembre son los que generan mayor protagonismo por lo que representan. Kevin Ortega será el encargado de impartir justicia en el Estadio IPD Huancayo, mientras que Sebastián Lozano hará lo propio en el Estadio Alberto Gallardo.

Las salas del VAR estarán a cargo de Jordi Espinoza en el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes. Por otro lado, Augusto Menéndez será quien lidere las revisiones tecnológicas en el Sporting Cristal vs. Cienciano. Sin duda, dos de los mejores árbitros dirán presente el fin de semana, así que se esperan trámites sin escándalos ni controversias de por medio.

Fecha 17

Alianza/FCCajamarca. Daniel Ureta. VAR Joel Alarcón

Cristal/ Cienciano. Sebastian Lozano VAR Augusto Menéndez

Huancayo/U. Kevin Ortega VAR Jordi Espinoza. — Winston Reátegui Vela (@WinstonReategui) November 18, 2026

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Los árbitros de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Comerciantes Unidos vs. Sport Boys

Árbitro principal | Jesús Cartagena

Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso

Árbitro principal | Junior Rivera

UTC vs. Los Chankas

Árbitro principal | Rudy Mendez

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Cusco FC vs. ADT

Árbitro principal | Micke Palomino

CD Moquegua vs. Atlético Grau

Árbitro principal | Jordi Espinoza

Alianza Atlético vs. FBC Melgar

Árbitro principal | Edwin Ordóñez

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Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Árbitro principal | Daniel Ureta

VAR | Joel Alarcón

Sporting Cristal vs. Cienciano

Árbitro principal | Sebastián Lozano

VAR | Augusto Menéndez

Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes

Árbitro principal | Kevin Ortega

VAR | Jordi Espinoza

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Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

Lunes 16 de noviembre

UTC 5-3 Los Chankas

CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Cusco FC 2-2 ADT

Miércoles 18 de noviembre

Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar

Sábado 21 de noviembre

Alianza Lima vs FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 22 de noviembre

Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo

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