El Torneo Clausura 2026 se definirá el próximo fin de semana. En el marco de la fecha 17, por fin sabremos qué equipo se lleva el título y quiénes luego jugarán por la estrella nacional. Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes y Sporting Cristal jugará ante Cienciano en los dos encuentros finales, así que a continuación conoce a detalle quiénes serán los árbitros encargados.
Desde la CONAR anunciaron la programación oficial de los últimos partidos del Torneo Clausura 2026 y claramente los que se disputarán el domingo 22 de noviembre son los que generan mayor protagonismo por lo que representan. Kevin Ortega será el encargado de impartir justicia en el Estadio IPD Huancayo, mientras que Sebastián Lozano hará lo propio en el Estadio Alberto Gallardo.
Las salas del VAR estarán a cargo de Jordi Espinoza en el partido entre Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes. Por otro lado, Augusto Menéndez será quien lidere las revisiones tecnológicas en el Sporting Cristal vs. Cienciano. Sin duda, dos de los mejores árbitros dirán presente el fin de semana, así que se esperan trámites sin escándalos ni controversias de por medio.
Fecha 17— Winston Reátegui Vela (@WinstonReategui) November 18, 2026
Alianza/FCCajamarca. Daniel Ureta. VAR Joel Alarcón
Cristal/ Cienciano. Sebastian Lozano VAR Augusto Menéndez
Huancayo/U. Kevin Ortega VAR Jordi Espinoza.
Los árbitros de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
Comerciantes Unidos vs. Sport Boys
- Árbitro principal | Jesús Cartagena
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar
Juan Pablo II vs. Deportivo Garcilaso
- Árbitro principal | Junior Rivera
UTC vs. Los Chankas
- Árbitro principal | Rudy Mendez
Cusco FC vs. ADT
- Árbitro principal | Micke Palomino
CD Moquegua vs. Atlético Grau
- Árbitro principal | Jordi Espinoza
Alianza Atlético vs. FBC Melgar
- Árbitro principal | Edwin Ordóñez
Alianza Lima vs. FC Cajamarca
- Árbitro principal | Daniel Ureta
- VAR | Joel Alarcón
Sporting Cristal vs. Cienciano
- Árbitro principal | Sebastián Lozano
- VAR | Augusto Menéndez
Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes
- Árbitro principal | Kevin Ortega
- VAR | Jordi Espinoza
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
Domingo 15 de noviembre
Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso
Lunes 16 de noviembre
- UTC 5-3 Los Chankas
- CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
- Cusco FC 2-2 ADT
Miércoles 18 de noviembre
- Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar
Sábado 21 de noviembre
- Alianza Lima vs FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 22 de noviembre
- Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo
DATOS CLAVES
- Kevin Ortega será el árbitro principal del Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes.
- Sebastián Lozano impartirá justicia en el partido de Sporting Cristal ante Cienciano.
- Jordi Espinoza y Augusto Menéndez estarán a cargo del VAR en ambos encuentros.