Veamos cómo se mueven las tablas de la Liga 1 al mismo tiempo que se disputa el duelo entre Alianza Atlético vs. FBC Melgar en el Estadio Campeones del 36.

Se disputa la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy juegan Alianza Atlético vs. FBC Melgar. El Estadio Campeones del 36 ubicado en la calurosa ciudad de Sullana es testigo de un encuentro clave dentro de las aspiraciones de ambos equipos, sobre todo de los locales que necesitan el triunfo a como de lugar. En la siguiente nota vamos a ver cómo se mueven las tablas de posiciones.

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La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Domingo 15 de noviembre

Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys

Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

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Lunes 16 de noviembre

UTC 5-3 Los Chankas

CD Moquegua 2-1 Atlético Grau

Cusco FC 2-2 ADT

Miércoles 18 de noviembre

Alianza Atlético vs. FBC Melgar | EN JUEGO

Sábado 21 de noviembre

Alianza Lima vs FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alejandro Villanueva

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Domingo 22 de noviembre

Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo

Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo

DATOS CLAVES