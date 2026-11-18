Se disputa la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 y el día de hoy juegan Alianza Atlético vs. FBC Melgar. El Estadio Campeones del 36 ubicado en la calurosa ciudad de Sullana es testigo de un encuentro clave dentro de las aspiraciones de ambos equipos, sobre todo de los locales que necesitan el triunfo a como de lugar. En la siguiente nota vamos a ver cómo se mueven las tablas de posiciones.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026
Domingo 15 de noviembre
Melgar sufre intoxicación de OCHO FUTBOLISTAS para el partido contra Alianza Atlético: lo celebraría Universitario
- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
- Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso
Lunes 16 de noviembre
- UTC 5-3 Los Chankas
- CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
- Cusco FC 2-2 ADT
Miércoles 18 de noviembre
- Alianza Atlético vs. FBC Melgar | EN JUEGO
Sábado 21 de noviembre
- Alianza Lima vs FC Cajamarca | 15:30 | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 22 de noviembre
- Sporting Cristal vs. Cienciano | 15:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Sport Huancayo vs. Universitario | 15:00 | Estadio IPD Huancayo
DATOS CLAVES
- Alianza Atlético y FBC Melgar juegan la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.
- Estadio Campeones del 36 en Sullana alberga este partido que está en juego.
- Sport Huancayo vs. Universitario jugarán el domingo 22 de noviembre a las 15:00.