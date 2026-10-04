Desde las oficinas de la Liga 1 confirmaron todos los detalles del próximo Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Se viene un partidazo y muy esperado.

En pleno receso de la Liga 1, se pudo conocer que desde la organización confirmaron cuándo se jugará el próximo clásico entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Si bien habían algunos indicios del caso, recientemente se pudo conocer que el Estadio Alberto Gallardo será el escenario que albergará este encuentro que promete desde la previa por lo que se juegan los clubes.

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Así es. Luego de 10 años del último encuentro jugado en el recinto rimense, Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima el próximo jueves 29 de octubre desde las 15:30 horas. En el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026, hablamos de un partido que realmente paralizará a los hinchas ya que podría ser un trámite que defina la suerte de los equipos en la búsqueda del título nacional.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Este clásico promete desde varias semanas antes por el nivel de los equipos. Mientras Alianza Lima viene levantando en rendimientos luego de una etapa de cierta irregularidad en resultados, es Sporting Cristal quien está demostrando una gran mejoría de la mano de un Roberto Mosquera que encontró un once titular que compite muy bien, no por gusto llevan cinco victorias consecutivas.

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¿Por qué el Estadio Alberto Gallardo albergará el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Si bien no es muy común que el Estadio Alberto Gallardo sea el escenario de clásicos del fútbol peruano, en esta ocasión fue la directiva de Sporting Cristal quien gestionó todos los permisos de seguridad para recibir a Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Además, al ser locales en este encuentro, la posibilidad de realmente serlo estuvo más presente que nunca en el análisis.

Por otro lado, la actualidad del Estadio Nacional no es la mejor de todas. Las últimas vistas de la cancha del primer recinto del país dejaron mucho qué desear y por ello es que desde las oficinas de Sporting Cristal optaron por priorizar la calidad del gramado del Estadio Alberto Gallardo y el acompañamiento de los aficionados para dejar de lado la chance de una mayor ganancia en la taquilla.

Fuente: Sporting Cristal.

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El último enfrentamiento entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima en este 2026

En la previa del próximo encuentro a disputarse en el Estadio Alberto Gallardo, recordemos la última vez que Sporting Cristal y Alianza Lima se vieron las caras en esta temporada 2026. Fue el pasado 9 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva y con un resultado 1-1, en donde los goles fueron anotados por Gustavo Cazonatti a los 71′ y por Esteban Pavez a los 90+3′. Ahora se viene la revancha en el Rímac y en una etapa clave del campeonato nacional.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se disputará el 29 de octubre a las 15:30 horas.

se disputará el a las 15:30 horas. El duelo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 se jugará en el Estadio Alberto Gallardo .

se jugará en el . Sporting Cristal volverá a recibir a Alianza Lima en su estadio después de 10 años.