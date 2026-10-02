¿Por pedido de Roberto Mosquera? Piero Magallanes entró en la mira de Sporting Cristal

Su buen accionar en la Selección Peruana estaría despertando el interés de la directiva de Sporting Cristal, así que Piero Magallanes ya se encuentra en el radar rimense de cara a la temporada 2027.

Ahora que la Selección Peruana se encuentra en plena competencia internacional, varios jugadores están mostrando muy buen nivel y desde Sporting Cristal no están ajenos a ello. El nombre de Piero Magallanes empezó a retumbar en la interna de la directiva celeste y durante las últimas horas se pudo conocer que están muy interesados en ficharlo de cara a la próxima temporada.

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Fuente: Getty Images.

Teniendo en cuenta que Piero Magallanes tiene contrato con Sport Huancayo hasta diciembre de año 2027, podría darse una importante negociación entre las partes implicadas. Su buen desempeño en la Liga 1 y ahora con camiseta de la Selección Peruana refleja aún más la calidad del jugador, así que podría representar ser una contratación muy importante para Sporting Cristal.

“Hay un jugador de la Selección Peruana al que Cristal quiere para la próxima temporada y, según conversaciones preliminares, al jugador también le interesa llegar. Es Piero Magallanes. Además, Roberto Mosquera lo ha tenido en Huancayo este año y hubo acercamiento. Al jugador le interesa, aunque creería que no sería el único equipo en buscarlo”; reveló Julio Peña en ‘Fútbol Satélite‘.

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Frente a dicha información, lo concreto es que no se pudo confirmar si es que Roberto Mosquera sería el principal artífice del acercamiento entre Piero Magallanes y Sporting Cristal. Eso sí, el hecho de conocerlo bien podría ser realmente clave para que el futbolista se incline por los rimenses cuando es muy probable que otros equipos de Lima también puedan tentarlo pronto.

Las cualidades de Piero Magallanes que podrían acoplarse a Sporting Cristal

Si bien en la Selección Peruana estamos viendo a un Piero Magallanes como uno de los volantes por bandas en un sistema 4-4-2 empleado por el entrenador Mano Menezes, no perdamos de vista que en Sport Huancayo tiene un rol mucho más ofensivo casi como un segundo punta o extremo ofensivo. Dicha polifuncionalidad podría caerle de maravilla a los planes de Sporting Cristal.

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Además, en el caso de que se le puede requerir, el popular ‘Maga‘ podría jugar como volante mixto en una línea de tres mediocampistas si es que el equipo celeste mantiene su clásico parado de las últimas temporadas. Veremos si es que finalmente el acercamiento entre ambas partes puede concretarse en un futuro, aunque desde ya se entiende que sería un fichaje muy bueno en el Rímac.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Piero Magallanes interesa a Sporting Cristal como fichaje para la próxima temporada.

interesa a como fichaje para la próxima temporada. 2027 es el año en que finaliza el contrato del jugador con Sport Huancayo .

es el año en que finaliza el contrato del jugador con . Roberto Mosquera dirigió al futbolista durante la presente temporada en Sport Huancayo.