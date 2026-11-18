Universitario, ahora, solo tiene una posibilidad de jugar directamente la final nacional. Sport Huancayo se aseguró quedarse entre los 8 primeros de la tabla del Acumulado.

Alianza Atlético y FBC Melgar han empatado por la fecha 17 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Este resultado mueve las posiciones del certamen y también de la tabla del Acumulado, pero ha complicado a Universitario de Deportes. Ahora, al conjunto de Fabián Bustos solo le queda ser campeón de este certamen para jugar la final nacional ante Alianza Lima.

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La igualdad 1-1 por los goles de Cristian Bordacahar y Jairo Molina ha dejado a un lado todo tipo de especulaciones y sospechas. No obstante, el resultado ha sido importante por distintos aspectos. En el caso de Alianza Atlético, se permite superar a Sport Huancayo y meterse en puestos de clasificación a Copa Sudamericana. Sin embargo, el ‘Rojo Matador’ lo puede superar y meterse en el Top 8.

¡Todo igualado tras el 1 a 1 entre Alianza Atlético y FBC Melgar! ⚽🔥



📸 @iteasport_#Liga1TeApuesto#ElADNdelHincha pic.twitter.com/pGlC5n4F6B — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) November 18, 2026

Esto último es una mala noticia para Universitario de Deportes. Es que contaba con una posibilidad (remota) para avanzar directamente al mano a mano ante Alianza Lima por el título nacional, sin necesidad de ganar el Torneo Clausura. Sin embargo, con el resultado entre ‘Churres’ y ‘Rojinegros’ esa posibilidad se cayó.

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Para que pudiera avanzar directamente a la final nacional, sin ganar el Clausura, la ‘U’ necesitaba que Huancayo no quede en el octavo puesto. Sin embargo, el empate no le alcanza para que esto ocurra, ya que con ese resultado, el ‘Rojo Matador’ quedará en el octavo lugar (superará a Alianza Atlético 51 a 50 en la Acumulada), requisito para avanzar a los Playoffs por el título nacional.

Universitario necesita ser campeón del Clausura para jugar ante Alianza Lima

La única manera de evitar los Playoffs y llegar a la final nacional para Universitario es ganar el Torneo Clausura 2026. Para ello, debe ganar o ganar ante Sport Huancayo como visitante y esperar un buen resultado de Cienciano ante Sporting Cristal.

Los ‘Cremas’ no dependen de sí mismos para ganar este torneo. Es que con la victoria llegarán a 35 puntos y superará a Sport Huancayo (quedará con 34), pero Sporting Cristal puede igualarlo en unidades (35) si le gana a Cienciano y, muy posiblemente, lo supere en diferencia de gol. Así, los ‘Celestes’ ganarían el Clausura y jugarían la semifinal del Playoff ante la ‘U’.

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Si el ‘Papá’ le gana o empata ante Cristal, este quedará como máximo con 33 puntos y no podrá alcanzar al conjunto de Ate. Todo se definirá el próximo domingo 22 de noviembre.

LO QUE NECESITA UNIVERSITARIO PARA SER CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA:

Universitario DEBE GANARLE a Sport Huancayo

Sporting Cristal DEBE PERDER O EMPATAR ante Cienciano

Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

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Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 Perú 2026

UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys (Josuee Herrera 32′ y 60′ -penal’, y Maxi Pérez 43′ / Rolando Díaz 36′, Jostin Alarcón 48′ y Alexis Huamán 52′)

(Josuee Herrera 32′ y 60′ -penal’, y Maxi Pérez 43′ / Rolando Díaz 36′, Jostin Alarcón 48′ y Alexis Huamán 52′) Juan Pablo II College 2-2 Deportivo Garcilaso (Janio Pósito 8′ y Josue Torres 69′ / Agustín González 41′ y Lucas Ríos 51′)

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LUNES 16 DE NOVIEMBRE

UTC 5-3 Chankas CYC (Luis Arce 28′, Adolfo Múñoz 46′ y 71′, David Camacho 79′ y Abdiel Arroyo 80′ / Franco Torres 6′ – penal- y 90+1′, y Jarlín Quintero 60′)

(Luis Arce 28′, Adolfo Múñoz 46′ y 71′, David Camacho 79′ y Abdiel Arroyo 80′ / Franco Torres 6′ – penal- y 90+1′, y Jarlín Quintero 60′) Deportivo Moquegua 2-1 Atlético Grau (Jeferson Collazos 37′ y Brayan Tenorio 90+14′ / Pablo Lavandeira 25′)

(Jeferson Collazos 37′ y Brayan Tenorio 90+14′ / Pablo Lavandeira 25′) Cusco FC 2-2 ADT (Lucas Colitto 40′ y Facundo Callejo 42′ / Luis Pérez 16′ y Joaquín Pereyra 86′)

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar (Jairo Molina 90′ / Cristian Bordacahar 5′)

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alianza Lima vs. FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva | 3:30 P.M.

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DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE