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Se confirmó la lesión de Gianluca Lapadula y los partidos que se perderá con Universitario por la Liga 1

La lesión de Gianluca Lapadula en el último partido de Selección Peruana, se confirmó. Ahora Universitario sabe cuánto tiempo estará de baja.

Gianluca Lapadula cayó lesionado y será baja en Universitario este tiempo.
© GettyGianluca Lapadula cayó lesionado y será baja en Universitario este tiempo.

Universitario de Deportes sufrió una sensible baja de cara al cierre del Torneo Clausura 2026. Tras salir sentido en el último encuentro de la Selección Peruana, se confirmó que Gianluca Lapadula presenta una distensión muscular.

Esta dolencia marginará al atacante del plantel crema por un periodo estimado de 9 a 10 días. Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Al Límite, en tienda merengue prefieren cuidarlo y no arriesgarlo para que llegue en óptimas condiciones a la fase final del campeonato.

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Gianluca Lapadula conversando con Fabián Bustos. (Foto: X).

¿Qué partidos se perderá Gianluca Lapadula?

Con este diagnóstico médico, Lapadula queda oficialmente descartado para viajar a la ciudad incontrastable y disputar la última jornada de la fase regular.

El único compromiso confirmado que se perderá el delantero será el decisivo choque ante Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Clausura. El encuentro está programado para este domingo 22 de noviembre a las 3:00 p. m. en el Estadio IPD Huancayo.

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Ante su ausencia en la altura, el comando técnico deberá definir a su reemplazante en la ofensiva, donde nombres como Alex Valera o José Rivera aparecen como las principales alternativas para comandar el ataque merengue.

El plan de Universitario para la fase final de la Liga 1

En Ate saben que el duelo en Huancayo es clave para definir su camino hacia el título, pero la prioridad es que su carta de gol llegue al 100 % de su capacidad física a los partidos decisivos.

Si los tiempos de rehabilitación se cumplen según lo previsto, Lapadula reaparecerá en el arranque de la etapa final, cuyo calendario dependerá de cómo quede la tabla tras la última fecha:

  • Si Universitario juega Semifinales (Playoffs): Estaría disponible para el partido de ida el domingo 29 de noviembre y la vuelta el viernes 4 de diciembre (con eventuales finales el martes 8 y domingo 13 de diciembre).
  • Si Universitario gana el Clausura (Final Directa): Su regreso se daría en la primera final el domingo 29 de noviembre, cerrando la llave el domingo 6 de diciembre.

DATOS CLAVE

  • Gianluca Lapadula sufrió distensión muscular y será baja de 9 a 10 días.
  • Descartado ante Sport Huancayo para el crucial encuentro del domingo 22 de noviembre.
  • Retorno estimado el 29 de noviembre para el arranque de la fase final.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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