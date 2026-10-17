Melgar vs. Deportivo Garcilaso en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 12 de la Liga 1

Melgar y Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 17 de octubre, por la fecha 12 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

Melgar recibe a Deportivo Garcilaso este sábado 17 de octubre desde las 18:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1. Melgar llega como favorito pese a tener menos puntos que su rival en la tabla, algo que no pasa desapercibido en Arequipa.

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Los dos equipos pelean por meterse entre los primeros lugares del campeonato y un resultado positivo puede acomodarlos en esa pelea.

La actualidad de ambos equipos

Melgar no logra encadenar victorias seguidas: viene de empatar 2-2 de visitante ante Universitario, después de igualar 1-1 en casa con Sport Boys. Antes de esa racha había ganado como visitante frente a Cusco, pero el equipo arequipeño todavía busca esa regularidad que lo instale cómodo en la tabla.

Deportivo Garcilaso llega golpeado tras caer 0-1 como local ante Sport Huancayo, un traspié que cortó el envión que traía después de golear 4-0 a Universitario en su cancha. El equipo cusqueño alterna partidos de gran nivel con bajones, aunque sus números generales lo mantienen entre los mejores del campeonato.

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El historial entre Melgar y Deportivo Garcilaso

El historial reciente le sonríe a Deportivo Garcilaso, que ganó tres de los siete cruces directos por uno de Melgar, con tres empates en el medio. En las diferencias de gol también manda el equipo cusqueño, que anotó 12 contra 10 del arequipeño. El antecedente más cercano fue en abril, cuando Garcilaso se impuso por la mínima.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/04/2026 Deportivo Garcilaso vs. Melgar 1-0 Liga 1 19/09/2025 Deportivo Garcilaso vs. Melgar 1-1 Liga 1 18/04/2025 Melgar vs. Deportivo Garcilaso 1-2 Liga 1 03/11/2024 Melgar vs. Deportivo Garcilaso 1-1 Liga 1 25/05/2024 Deportivo Garcilaso vs. Melgar 1-3 Liga 1 01/07/2023 Deportivo Garcilaso vs. Melgar 2-2 Liga 1 15/05/2023 Melgar vs. Deportivo Garcilaso 2-4 Liga 1

Horario del partido

Perú: 18:00 hs

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Por dónde ver el partido

Perú: Liga1 Play, TV 360

Liga1 Play, TV 360 Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

ADC Juan Pablo II vs. Sport Boys — sábado 17 de octubre, 15:00 hs

Alianza Lima vs. Atletico Grau — sábado 17 de octubre, 20:30 hs

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — domingo 18 de octubre, 11:00 hs

FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua — domingo 18 de octubre, 13:15 hs

Alianza Atletico vs. Universitario — domingo 18 de octubre, 15:30 hs

Cienciano vs. CD UT Cajamarca — domingo 18 de octubre, 18:30 hs

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En síntesis