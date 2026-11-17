Cusco FC empató ante ADT y quedó bien perfilado para clasificar a la Copa Sudamericana. Este resultado ayuda a Universitario y puede complicar a Sport Huancayo.

Universitario de Deportes tiene la cabeza puesta en el partido ante Sport Huancayo, definitorio en la lucha por el título del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Mientras tanto, algunos resultados, como el empate de Cusco FC ante ADT, empiezan a darle una luz de esperanza a los ‘Cremas’ para jugar directamente la final nacional ante Alianza Lima sin necesidad de ganar el certamen.

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Universitario irá en busca de un triunfo que le permita tener alguna posibilidad de ganar el Torneo Clausura 2026, aunque deberá esperar una mano de Cienciano ante Sporting Cristal. Pero, ante la chance de que no pueda ganar el certamen, puede meterse en la final nacional, aunque deben darse varios resultados.

Precisamente, uno de ellos ya lo ayuda en esta remota posibilidad de jugar ante Alianza Lima por el título nacional sin ganar el Clausura. El empate de Cusco FC ante ADT le da una chance, ya que quedó dos puntos por arriba de Sport Huancayo (52 ante 50), que podría terminar en el noveno lugar y quedarse sin el privilegio de pelear por el título nacional.

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¿Por qué el empate de Cusco FC ayudó a Universitario?

Para que Universitario pueda jugar la final nacional sin ganar el Torneo Clausura, Sport Huancayo debe ganar este certamen, pero quedando en noveno lugar. Para ello, debe quedar sí o sí por debajo de Cusco FC.

El único resultado entre la ‘U’ y el ‘Rojo Matador’ que llevaría a esta remota chance es el empate. Así, Huancayo quedaría con 51 puntos contra los 52 de Cusco FC. Por supuesto, no es el único marcador que debe darse para que esto ocurra: hay otros dos partidos que son importantes.

Cienciano debe ganar o empatar ante Sporting Cristal, para que los ‘Celestes’ no puedan superar a Huancayo en el primer lugar. Además, como Huancayo quedará con 51 con el empate, el ‘Papá’ con la igualdad, también quedaría con 51 unidades, pero con mejor diferencia de gol (tiene +8 y puede mejorar ante el -1 que mantendrá el conjunto de Richard Pellejero).

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El otro resultado clave para el conjunto ‘merengue’ es lo que suceda entre Alianza Atlético y FBC Melgar. Aquí, sí o sí, los ‘Churres’ deben ganarle al ‘Dominó’. Es que, con ese resultado, quedará con 52 puntos y se meterá en el Top 8, mientras que Huancayo descendería a la novena ubicación de la Tabla Acumulada.

Los resultados que deben darse para que Universitario juegue ante Alianza Lima si no sale campeón del Torneo Clausura 2026

EMPATE entre Universitario y Sport Huancayo

Cienciano debe GANARLE O EMPATARLE a Sporting Cristal

Alianza Atlético debe VENCER a FBC Melgar

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Si se dan estos tres resultados, Sport Huancayo será campeón del Torneo Clausura 2026, pero al terminar en el noveno puesto de la Tabla Acumulada queda fuera de la lucha por el título nacional (el Reglamento de la Liga 1 aclara que para jugar los Playoffs debe quedar, al menos, dentro de los ocho primeros de la tabla del Acumulado).

Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

POS. EQUIPOS PUNTOS PJ G E D DIF. 1 Sport Huancayo 34 16 11 1 4 +9 2 Sporting Cristal 32 16 10 2 4 +17 3 Universitario de Deportes 32 16 9 5 2 +11 4 Deportivo Garcilaso 30 17 9 3 5 +12 5 FBC Melgar 29 16 8 5 3 +9 6 Club Alianza Lima 29 16 8 5 3 +8 7 Alianza Atlético 28 16 9 1 6 -1 8 Sport Boys 27 17 7 6 4 +6 9 Juan Pablo II College 26 17 7 5 5 +7 10 Cusco FC 25 17 8 1 8 +2 11 Atlético Grau 21 17 6 3 8 -4 12 Comerciantes Unidos 17 17 3 8 6 -1 13 Cienciano 17 16 5 2 9 -4 14 Deportivo Moquegua 15 17 3 6 8 -13 15 FC Cajamarca 14 16 4 2 10 -14 16 Los Chankas 14 17 3 5 9 -18 17 ADT 13 17 2 7 8 -13 18 UTC 4* 17 2 3 12 -13

Tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 Perú 2026

POS. EQUIPOS PUNTOS PJ G E D DIF. 1 Alianza Lima 69 33 20 9 4 +30 2 Universitario de Deportes 61 33 17 10 6 +20 3 FBC Melgar 57 33 16 9 8 +18 4 Deportivo Garcilaso 56 34 16 8 10 +15 5 Cusco FC 52 34 16 4 14 -1 6 Sporting Cristal 51 33 15 6 12 +15 7 Cienciano 50 33 15 5 13 +8 8 Sport Huancayo 50 33 15 5 13 -1 9 Alianza Atlético 49 33 14 7 12 +1 10 Los Chankas 48 34 13 9 12 -14 11 Sport Boys 43* 34 12 11 11 +2 12 Juan Pablo II College 42 34 11 9 14 -11 13 Comerciantes Unidos 38 34 8 14 12 -3 14 Atlético Grau 37 34 10 7 17 -10 15 Deportivo Moquegua 33 34 8 9 17 -20 16 ADT 32* 34 7 12 15 -12 17 FC Cajamarca 30* 33 8 7 18 -19 18 UTC 17* 34 6 9 19 -18

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UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.

Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.

FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys

Juan Pablo II College 2-2 Deportivo Garcilaso

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

UTC 5-3 Chankas CYC

Deportivo Moquegua 2-1 Atlético Grau

Cusco FC 2-2 ADT

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MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

Alianza Atlético vs. FBC Melgar | Estadio Campeones del 36 | 3:00 P.M.

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alianza Lima vs. FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva | 3:30 P.M.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | 3:00 P.M.

Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes | IPD Huancayo | 3:00 P.M.

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DATOS CLAVE