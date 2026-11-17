Universitario de Deportes tiene la cabeza puesta en el partido ante Sport Huancayo, definitorio en la lucha por el título del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Mientras tanto, algunos resultados, como el empate de Cusco FC ante ADT, empiezan a darle una luz de esperanza a los ‘Cremas’ para jugar directamente la final nacional ante Alianza Lima sin necesidad de ganar el certamen.
Universitario irá en busca de un triunfo que le permita tener alguna posibilidad de ganar el Torneo Clausura 2026, aunque deberá esperar una mano de Cienciano ante Sporting Cristal. Pero, ante la chance de que no pueda ganar el certamen, puede meterse en la final nacional, aunque deben darse varios resultados.
Precisamente, uno de ellos ya lo ayuda en esta remota posibilidad de jugar ante Alianza Lima por el título nacional sin ganar el Clausura. El empate de Cusco FC ante ADT le da una chance, ya que quedó dos puntos por arriba de Sport Huancayo (52 ante 50), que podría terminar en el noveno lugar y quedarse sin el privilegio de pelear por el título nacional.
¿Por qué el empate de Cusco FC ayudó a Universitario?
Para que Universitario pueda jugar la final nacional sin ganar el Torneo Clausura, Sport Huancayo debe ganar este certamen, pero quedando en noveno lugar. Para ello, debe quedar sí o sí por debajo de Cusco FC.
El único resultado entre la ‘U’ y el ‘Rojo Matador’ que llevaría a esta remota chance es el empate. Así, Huancayo quedaría con 51 puntos contra los 52 de Cusco FC. Por supuesto, no es el único marcador que debe darse para que esto ocurra: hay otros dos partidos que son importantes.
Ante la lesión de Lisandro Alzugaray, Universitario tomó esta decisión para el duelo ante Sport Huancayo
Cienciano debe ganar o empatar ante Sporting Cristal, para que los ‘Celestes’ no puedan superar a Huancayo en el primer lugar. Además, como Huancayo quedará con 51 con el empate, el ‘Papá’ con la igualdad, también quedaría con 51 unidades, pero con mejor diferencia de gol (tiene +8 y puede mejorar ante el -1 que mantendrá el conjunto de Richard Pellejero).
El otro resultado clave para el conjunto ‘merengue’ es lo que suceda entre Alianza Atlético y FBC Melgar. Aquí, sí o sí, los ‘Churres’ deben ganarle al ‘Dominó’. Es que, con ese resultado, quedará con 52 puntos y se meterá en el Top 8, mientras que Huancayo descendería a la novena ubicación de la Tabla Acumulada.
Los resultados que deben darse para que Universitario juegue ante Alianza Lima si no sale campeón del Torneo Clausura 2026
- EMPATE entre Universitario y Sport Huancayo
- Cienciano debe GANARLE O EMPATARLE a Sporting Cristal
- Alianza Atlético debe VENCER a FBC Melgar
Si se dan estos tres resultados, Sport Huancayo será campeón del Torneo Clausura 2026, pero al terminar en el noveno puesto de la Tabla Acumulada queda fuera de la lucha por el título nacional (el Reglamento de la Liga 1 aclara que para jugar los Playoffs debe quedar, al menos, dentro de los ocho primeros de la tabla del Acumulado).
Tabla de posiciones del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026
|POS.
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|D
|DIF.
|1
|Sport Huancayo
|34
|16
|11
|1
|4
|+9
|2
|Sporting Cristal
|32
|16
|10
|2
|4
|+17
|3
|Universitario de Deportes
|32
|16
|9
|5
|2
|+11
|4
|Deportivo Garcilaso
|30
|17
|9
|3
|5
|+12
|5
|FBC Melgar
|29
|16
|8
|5
|3
|+9
|6
|Club Alianza Lima
|29
|16
|8
|5
|3
|+8
|7
|Alianza Atlético
|28
|16
|9
|1
|6
|-1
|8
|Sport Boys
|27
|17
|7
|6
|4
|+6
|9
|Juan Pablo II College
|26
|17
|7
|5
|5
|+7
|10
|Cusco FC
|25
|17
|8
|1
|8
|+2
|11
|Atlético Grau
|21
|17
|6
|3
|8
|-4
|12
|Comerciantes Unidos
|17
|17
|3
|8
|6
|-1
|13
|Cienciano
|17
|16
|5
|2
|9
|-4
|14
|Deportivo Moquegua
|15
|17
|3
|6
|8
|-13
|15
|FC Cajamarca
|14
|16
|4
|2
|10
|-14
|16
|Los Chankas
|14
|17
|3
|5
|9
|-18
|17
|ADT
|13
|17
|2
|7
|8
|-13
|18
|UTC
|4*
|17
|2
|3
|12
|-13
Tabla de posiciones del Acumulado Liga 1 Perú 2026
|POS.
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|G
|E
|D
|DIF.
|1
|Alianza Lima
|69
|33
|20
|9
|4
|+30
|2
|Universitario de Deportes
|61
|33
|17
|10
|6
|+20
|3
|FBC Melgar
|57
|33
|16
|9
|8
|+18
|4
|Deportivo Garcilaso
|56
|34
|16
|8
|10
|+15
|5
|Cusco FC
|52
|34
|16
|4
|14
|-1
|6
|Sporting Cristal
|51
|33
|15
|6
|12
|+15
|7
|Cienciano
|50
|33
|15
|5
|13
|+8
|8
|Sport Huancayo
|50
|33
|15
|5
|13
|-1
|9
|Alianza Atlético
|49
|33
|14
|7
|12
|+1
|10
|Los Chankas
|48
|34
|13
|9
|12
|-14
|11
|Sport Boys
|43*
|34
|12
|11
|11
|+2
|12
|Juan Pablo II College
|42
|34
|11
|9
|14
|-11
|13
|Comerciantes Unidos
|38
|34
|8
|14
|12
|-3
|14
|Atlético Grau
|37
|34
|10
|7
|17
|-10
|15
|Deportivo Moquegua
|33
|34
|8
|9
|17
|-20
|16
|ADT
|32*
|34
|7
|12
|15
|-12
|17
|FC Cajamarca
|30*
|33
|8
|7
|18
|-19
|18
|UTC
|17*
|34
|6
|9
|19
|-18
- UTC tiene 10 puntos menos debido a sanciones por deudas de salarios.
- Sport Boys perdió 4 puntos por sanción debido retraso en el pago de obligaciones laborales, aportes a las AFP y cuotas sindicales.
- FC Cajamarca tiene 2 puntos menos debido a que violó el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
- ADT tiene 1 punto menos debido a que infringió el Artículo 89 del Reglamento de Licencias.
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
- Juan Pablo II College 2-2 Deportivo Garcilaso
LUNES 16 DE NOVIEMBRE
- UTC 5-3 Chankas CYC
- Deportivo Moquegua 2-1 Atlético Grau
- Cusco FC 2-2 ADT
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
- Alianza Atlético vs. FBC Melgar | Estadio Campeones del 36 | 3:00 P.M.
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- Alianza Lima vs. FC Cajamarca | Estadio Alejandro Villanueva | 3:30 P.M.
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
- Sporting Cristal vs. Cienciano | Estadio Alberto Gallardo | 3:00 P.M.
- Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes | IPD Huancayo | 3:00 P.M.
DATOS CLAVE
- Universitario necesita empatar ante Sport Huancayo para jugar la final nacional.
- Cusco FC empató ante ADT y alcanzó 52 puntos en la Tabla Acumulada.
- Sport Huancayo debe quedar noveno en el Acumulado para que la ‘U’ clasifique.