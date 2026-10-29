Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

Se sigue jugando la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y hoy día tuvimos el gran partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. El Estadio Alberto Gallardo albergó luego de muchos años un encuentro de alta intensidad e interés entre celestes y blanquiazules, así que en la siguiente nota veremos a detalle cómo se fueron moviendo las tablas de posiciones del campeonato.
Se respiró un buen ambiente en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo. Además, con la necesidad de ambos equipos en conseguir la victoria el día de hoy, está clarísimo que el trámite fue realmente atrapante para los hinchas. Con un primer tiempo con cuatro goles anotados (dos para cada equipo), la cereza del pastel llegó gracias a Santiago González cuando a los 90’+2 anotó el triunfo.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Tabla de posiciones del Acumulado 2026
Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026
El fuerte cruce entre Hernán Barcos y Pablo Guede en pleno Sporting Cristal vs. Alianza Lima: “Cagón”
MARTES 27 DE OCTUBRE
- Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
- ADT 2-0 CD Moquegua
- FC Cajamarca 1-3 UTC
- Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso
- Cienciano 3-0 Atlético Grau
JUEVES 29 DE OCTUBRE
- Los Chankas 0-1 Cusco FC
- Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima
- FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
- Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.
DATOS CLAVES
- Sporting Cristal derrotó 3-2 a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo.
- Santiago González anotó el gol del triunfo a los 90’+2 minutos.
- Cusco FC superó 1-0 a Los Chankas este jueves 29 de octubre.