Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

Veamos cómo se van moviendo las tablas de posiciones de la Liga 1 en pleno clásico en el Estadio Alberto Gallardo entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima.

Se sigue jugando la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 y hoy día tuvimos el gran partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima. El Estadio Alberto Gallardo albergó luego de muchos años un encuentro de alta intensidad e interés entre celestes y blanquiazules, así que en la siguiente nota veremos a detalle cómo se fueron moviendo las tablas de posiciones del campeonato.

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Se respiró un buen ambiente en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo. Además, con la necesidad de ambos equipos en conseguir la victoria el día de hoy, está clarísimo que el trámite fue realmente atrapante para los hinchas. Con un primer tiempo con cuatro goles anotados (dos para cada equipo), la cereza del pastel llegó gracias a Santiago González cuando a los 90’+2 anotó el triunfo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones del Acumulado 2026

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Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

MARTES 27 DE OCTUBRE

Juan Pablo II College 2-0 Sport Huancayo

MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

ADT 2-0 CD Moquegua

FC Cajamarca 1-3 UTC

Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso

Cienciano 3-0 Atlético Grau

JUEVES 29 DE OCTUBRE

Los Chankas 0-1 Cusco FC

Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos | Monumental UNSA | 7:30 P.M.

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MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE

Universitario vs. Sport Boys | Monumental U Marathon | 8:30 P.M.

DATOS CLAVES