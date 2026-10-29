A los empujones: la gresca entre Pablo Guede y Hernán Barcos en vestuarios tras el final del partido

La bronca entre Pablo Guede y Hernán Barcos siguió en las instalaciones del Estadio Alberto Gallardo. Se encontraron en los vestuarios y un video filtrado muestra lo que hicieron.

Además de lo futbolístico que fue muy bueno y que tuvo atrapados a todos los hinchas, durante el partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima se dio un picante encuentro entre Pablo Guede y Hernán Barcos. Con algunas diferencias de por medio y con palabras de grueso calibre, la cuestión es que la disputa siguió en los vestuarios y distintos videos los dejaron en evidencia.

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¿Qué fue lo que pasó? Si bien todavía no se conoce con exactitud qué fue lo que realmente provocó la calentura de ambos protagonistas, las imágenes en el camino a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo muestran cómo Pablo Guede se va encima de un Hernán Barcos que solo atinó a retroceder y no reaccionar. Eso sí, distintos compañeros tuvieron que meterse a separar.

Hernán Barcos y Pablo Guede tuvieron un altercado yendo a los vestidores. El delantero de Sporting Cristal y el DT de Alianza Lima ya habían tenido un intercambio de palabras en el partido. pic.twitter.com/Mdm4DnpIBN — Italo Villafuerte (@italocvillafue2) October 29, 2026

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Ahora, una situación como esta podría generar algún tipo de reacción por parte de la organización de la Liga 1. Todavía no se sabe qué determinaciones se darán tras los videos expuestos en redes sociales, aunque lo único concreto es que tanto Pablo Guede como Hernán Barcos se quedaron bastante calientes luego del pitazo final y tranquilamente pudieron haber evitado lo que vino después.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el cruce con Hernán Barcos?

En conferencia de prensa, la palabra de Pablo Guede fue una de las más esperadas para conocer su postura de lo que sucedió con Hernán Barcos. Sin ánimos de dar detalles ni tampoco agrandar aún más la controversia generada tanto en el campo de juego como en los vestuarios, hizo énfasis en que simplemente fueron calenturas del encuentro y nada más.

“Es cosa de fútbol y queda ahí. Es calentura del partido y terminas perdiendo. No pasa nada. Fue un partidazo de los dos equipos. Tú a tú en el primer tiempo. Tuvimos claras para marcar y no lo hicimos. Por un error nuestro terminamos perdiendo”; señaló el entrenador de Alianza Lima en charla con los medios deportivos locales y con lo cual empezó a terminar la discusión de lo visto.

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