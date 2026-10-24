¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Juan Pablo II College EN VIVO y ONLINE vía L1MAX: minuto a minuto

Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II College en el Estadio Monumental U Marathon en el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Se trata del duelo que se juega este sábado 24 de octubre desde las 20:30 horas. El encuentro tiene el arbitraje de Joel Alarcón con Pablo López en el VAR y se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play.
Ambos equipos tienen una buena oportunidad de ponerse como escoltas del actual líder del Clausura, Sport Huancayo (28 puntos). Universitario viene de golear 4-1 a Alianza Atlético como visitante y si gana este encuentro quedará a una unidad del primer lugar. Juan Pablo II College, por su parte, venció a Sport Boys en la última jornada y con un triunfo igualará en puntos a los escoltas Sporting Cristal y Melgar (25).
La ‘U’ empieza a encontrar su mejor forma de la mano de Fabián Bustos, pero debe confirmar este buen momento ante un joven equipo de Chongoyape, que ha crecido de la mano de Jorge ‘Coco’ Araujo, quien supo dirigir al cuadro ‘crema’ hasta hace pocos meses.
Alineaciones confirmadas para Universitario vs. Juan Pablo II College
UNIVERSITARIO
- Diego Romero
- Caín Fara
- Williams Riveros
- Anderson Santamaría
- Andy Polo
- Horacio Calcaterra
- Jairo Concha
- César Inga
- Edison Flores
- Álex Valera
- Gianluca Lapadula
- DT: Fabián Bustos
JUAN PABLO II COLLEGE
- Matías Vega
- Hugo Ancajima
- Jorge Toledo
- Pablo Míguez
- Héctor Bazán
- Josué Torres
- Aron Sánchez
- Jack Durán
- Nilton Ramírez
- Juan Pablo Goicochea
- Janio Pósito
- DT: Jorge ‘Coco’ Araujo
¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?
- 18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:30 | España (domingo 25/10)
¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?
- Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD
- DSports | Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD
- Best Cable | Canal 12
- Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping | Canal 32