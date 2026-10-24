¡Alineaciones confirmadas! Universitario vs. Juan Pablo II College EN VIVO y ONLINE vía L1MAX: minuto a minuto

Universitario y Juan Pablo II College juegan un partido clave en el Monumental de Ate por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Sigue las acciones en vivo.

Universitario de Deportes recibe a Juan Pablo II College en el Estadio Monumental U Marathon en el partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. Se trata del duelo que se juega este sábado 24 de octubre desde las 20:30 horas. El encuentro tiene el arbitraje de Joel Alarcón con Pablo López en el VAR y se puede ver EN VIVO por L1MAX y L1 Play.

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Ambos equipos tienen una buena oportunidad de ponerse como escoltas del actual líder del Clausura, Sport Huancayo (28 puntos). Universitario viene de golear 4-1 a Alianza Atlético como visitante y si gana este encuentro quedará a una unidad del primer lugar. Juan Pablo II College, por su parte, venció a Sport Boys en la última jornada y con un triunfo igualará en puntos a los escoltas Sporting Cristal y Melgar (25).

La ‘U’ empieza a encontrar su mejor forma de la mano de Fabián Bustos, pero debe confirmar este buen momento ante un joven equipo de Chongoyape, que ha crecido de la mano de Jorge ‘Coco’ Araujo, quien supo dirigir al cuadro ‘crema’ hasta hace pocos meses.

Alineaciones confirmadas para Universitario vs. Juan Pablo II College

UNIVERSITARIO

Diego Romero

Caín Fara

Williams Riveros

Anderson Santamaría

Andy Polo

Horacio Calcaterra

Jairo Concha

César Inga

Edison Flores

Álex Valera

Gianluca Lapadula

DT: Fabián Bustos

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JUAN PABLO II COLLEGE

Matías Vega

Hugo Ancajima

Jorge Toledo

Pablo Míguez

Héctor Bazán

Josué Torres

Aron Sánchez

Jack Durán

Nilton Ramírez

Juan Pablo Goicochea

Janio Pósito

DT: Jorge ‘Coco’ Araujo

¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (domingo 25/10)

¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32