Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético

Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y acaba de terminar el partido entre Sport Huancayo vs. Alianza Atlético. Cuando muchos pensaron que se iba a tratar de un trámite parejo de principio por lo que se vienen jugando ambos equipos en esta etapa del campeonato, lo concreto es que los locales sacaron a relucir sus mejores rendimientos y lograron una gran victoria.
En cuanto a cómo se dio el partido, desde un inicio vimos como Sport Huancayo arrasó en campo de Alianza Atlético y justamente los norteños no encontraron la manera adecuada de frenar al rival. Producto de ello es que llegaron los goles de Jean Franco Falconi, Nahuel Luján, Daniel Porozo y Diego Carabaño para ir ganando por 4-0 en apenas 45 minutos de juego.
En el segundo tiempo, la tónica no cambio mucho que digamos. Sport Huancayo se mantuvo encima de un Alianza Atlético que poco a poco se fue acomodando mejor en la cancha y así llegó el descuento a los 51′ gracias a Cristian Penilla, quien pudo anotar vía penal. Finalmente, el resultado no se movió más y el triunfo terminó siendo por 4-1 para los locales.
La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
La tabla de posiciones del Acumulado 2026
De último momento: la sensible baja por lesión de Sporting Cristal para visitar a Cusco FC
Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 23 DE OCTUBRE
- UTC 1-2 FBC Melgar
- Atlético Grau 1-1 ADT
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
- Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético
- Cusco FC vs. Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega | 15:15 horas
- Universitario vs. Juan Pablo II College | Monumental U Marathon | 20:30 horas
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
- Comerciantes Unidos vs. Cienciano | Juan Maldonado Gamarra | 11:00 horas
- CD Moquegua vs. Alianza Lima | 25 de Noviembre | 13:15 horas
- Sport Boys vs. FC Cajamarca | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas
- Deportivo Garcilaso vs. Chankas CYC | Inca Garcilaso de la Vega | 18:00 horas
DATOS CLAVES
- 4-1 fue el triunfo de Sport Huancayo sobre Alianza Atlético.
- Cuatro goles marcó Sport Huancayo en los primeros 45 minutos del encuentro.
- Cristian Penilla anotó vía penal a los 51 minutos para Alianza Atlético.