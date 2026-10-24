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Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado 2026 tras Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético

Veamos cómo se movieron las tablas de posiciones de la Liga 1 2026 luego del triunfo de Sport Huancayo en condición de local ante Alianza Atlético.

Sport Huancayo vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Sport Huancayo vs. Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.

Sigue la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y acaba de terminar el partido entre Sport Huancayo vs. Alianza Atlético. Cuando muchos pensaron que se iba a tratar de un trámite parejo de principio por lo que se vienen jugando ambos equipos en esta etapa del campeonato, lo concreto es que los locales sacaron a relucir sus mejores rendimientos y lograron una gran victoria.

En cuanto a cómo se dio el partido, desde un inicio vimos como Sport Huancayo arrasó en campo de Alianza Atlético y justamente los norteños no encontraron la manera adecuada de frenar al rival. Producto de ello es que llegaron los goles de Jean Franco Falconi, Nahuel Luján, Daniel Porozo y Diego Carabaño para ir ganando por 4-0 en apenas 45 minutos de juego.

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En el segundo tiempo, la tónica no cambio mucho que digamos. Sport Huancayo se mantuvo encima de un Alianza Atlético que poco a poco se fue acomodando mejor en la cancha y así llegó el descuento a los 51′ gracias a Cristian Penilla, quien pudo anotar vía penal. Finalmente, el resultado no se movió más y el triunfo terminó siendo por 4-1 para los locales.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

La tabla de posiciones del Acumulado 2026

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Resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 23 DE OCTUBRE

  • UTC 1-2 FBC Melgar
  • Atlético Grau 1-1 ADT

SÁBADO 24 DE OCTUBRE

  • Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético
  • Cusco FC vs. Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega | 15:15 horas
  • Universitario vs. Juan Pablo II College | Monumental U Marathon | 20:30 horas

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

  • Comerciantes Unidos vs. Cienciano | Juan Maldonado Gamarra | 11:00 horas
  • CD Moquegua vs. Alianza Lima | 25 de Noviembre | 13:15 horas
  • Sport Boys vs. FC Cajamarca | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas
  • Deportivo Garcilaso vs. Chankas CYC | Inca Garcilaso de la Vega | 18:00 horas

DATOS CLAVES

  • 4-1 fue el triunfo de Sport Huancayo sobre Alianza Atlético.
  • Cuatro goles marcó Sport Huancayo en los primeros 45 minutos del encuentro.
  • Cristian Penilla anotó vía penal a los 51 minutos para Alianza Atlético.
Renato Pérez
Renato Pérez
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