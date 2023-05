En los últimos días, Charlene Castro, esposa del ex futbolista ‘Cuto’ Guadalupe, se convirtió en tema viral, debido a que el programa ‘Magaly TV La Firme’ la grabó saliendo de un hotel junto a un hombre que no era su esposo.

¿Quién es Charlene Castro?

Guadalupe, tras separarse de Giselle Zapata -su primera esposa-, decidió entablar una relación sentimental con Charlene Castro, con quien lleva en pareja más de 10 años. Sin embargo, el ex deportista decidió mantenerla alejada de las cámaras y con un perfil bajo.

Se conoció públicamente en el año 2016, cuando fue al programa de Gisela Valcárcel (allí concursaba su marido). Ambos tienen un hijo juntos. Castro no estuvo vinculada al mundo de la fama, por lo que se tiene muy poca información sobre ella. Comentan que trabajó como animadora infantil y anfitriona.

El ampay sufrido

El lunes 15 de mayo, Magaly Medina anunció que había un nuevo ampay y que esta ocasión era con la pareja de un ex jugador, en este caso Cuto Guadalupe. La reportera anunció que estuvieron siguiendo durante varios días a la esposa del futbolista.

¿Con quién encontraron a Charlene?

Según comentaron en el programa, el hombre sería Luis Ticona, quien se encuentra avocado a la ingeniería minera y sería gerente senior de operaciones de la mina Las Bambas. La presentadora de TV señaló que este señor estaría casado.

¿Qué dijo Cuto Guadalupe?

En una entrevista con Trome, Guadalupe declaró: "Soy una persona de mucha fe, no soy nadie para juzgarla. Ella estuvo conmigo en los momentos más duros de mi vida, la gratitud es importante, no voy a negarlo. Ella es extranjera, no tiene familia, yo voy a apoyarla, más allá que nuestra relación no continúe... Que esto pase lo más pronto posible, porque todo pasa. Nada dura para siempre, la vida continúa".