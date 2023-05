Manchester United como local va camino a un cierre correcto de temporada general. Los Diablos Rojos hoy por hoy han hecho lo que debían, asumiendo sus cargos como dueños de casa, ante el siempre difícil Wolverhampton en Old Trafford.

El Teatro de los Sueños está siendo un fortín para el equipo donde hay figuras superlativas como Casemiro, Antony, y demás. Sin embargo, el punto más alto termina siendo el equipo en líneas completas, priorizando siempre el grupo.

La única anotación esta mañana para Manchester United estaba siendo, obra de Anthony Martial, quien aprovechó un movimiento táctico importante. Estando fino el delantero francés, a la hora de encontrar el mano a mano frente al portero Daniel Bentley. Pero al cierre del propio duelo, apareció la joya: Alejandro Garnacho.

Con esta victoria por 2-0 por Premier League 2022-23, el Manchester United debe jugar como visitante contra el Bournemouth el sábado 20 de mayo desde las (9:00 AM – HORA PERUANA). Mientras que, Wolverhampton tiene que recibir al Everton el mismo día, en el mismo horario.

PREVIA DEL PARTIDO – MANCHESTER UNITED VS. WOLVERHAMPTON:

HOY, Manchester United vs Wolverhampton juegan en vivo vía ESPN y en online por Star Plus con transmisión en directo desde Old Trafford chocan por la fecha 36 de la Premier League. Enfrentándose este sábado 13 de mayo, el duelo es a las 9:00 PM.

Llegando tras caer ante West Ham, Manchester United tiene todos sus focos puestos en dos objetivos: quedar por lo menos cuartos en la Premier League y ganar la final de la FA Cup.

En ese sentido, el cotejo es vital para que Manchester United pueda seguir en el cuarto puesto de la Premier League. Estando con 63 unidades, Liverpool es quinto con 62 y Newcastle tercero con 65.

Por otro lado, Wolverhampton está en la casilla 13 con 40 unidades. En ese sentido, y restando todavía 3 fechas por culminar, el cuadro de los ‘Lobos’ tiene que sumar para alejarse del descenso.

HORARIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO PARA PERÚ

CANALES PARA VER EN DIRECTO EN PERÚ

MANCHESTER UNITED VS WOLVERHAMPTON: PROBABLES ALINEACIONES

Manchester United: D. de Gea; A. Wan-Bissaka, V. Lindelof, L. Shaw, T. Malacia; Casemiro, C. Eriksen, Antony, B. Fernandes; W. Weghorst, M. Rashford

Wolverhampton: J. Sa; N. Semedo, C. Dawson, M. Kilman, T. Gomes; M. Luiz, R. Neves, M. Lemina, P. Neto; M. Cunha, D. Costa