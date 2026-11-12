Erick Noriega aclaró si realmente lo están buscando Fiorentina y el Como de la Serie A Italiana

El futuro de Erick Noriega estuvo bien comentado en las últimas semanas. Sobre la supuesta oportunidad de ir a Fiorentina y el Como italiano.

El entorno del futbolista peruano salió al frente tras los reportes de la prensa brasileña. Guillermo Zariquiey reveló la charla que tuvo con la directiva del Gremio de Porto Alegre y definió el futuro inmediato del volante.

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El futuro inmediato de Erick Noriega

El nombre de Erick Noriega acaparó las portadas en Brasil y Perú durante las últimas semanas debido a un presunto interés desde el fútbol europeo. Diversos reportes vinculaban al mediocampista de la Selección Peruana con dos clubes de la Serie A de Italia: la Fiorentina y el Como.

Erick Noriega en un buen momento con camiseta de Gremio. (Foto: X).

Ante la creciente expectativa por un posible salto al Viejo Continente, el entorno del jugador decidió romper el silencio. Guillermo Zariquiey, representante del futbolista, aclaró la situación contractual y deportiva del mediocampista de 25 años.

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¿Qué dijo el representante de Erick Noriega sobre la Serie A?

En conversación con el periodista deportivo Alan Diez, Zariquiey fue tajante al desmentir cualquier acercamiento formal. El agente calificó las versiones surgidas en la prensa brasileña como simples especulaciones sin sustento real.

“Es especulación periodística, no hay nada de cierto. Yo hoy (ayer) he hablado con el gerente de Gremio, porque de tanto hasta dudé. No ha llegado nada a Gremio, nada a Erick y nada a nosotros; nada de nada”, sentenció el empresario.

Para despejar todo tipo de dudas, el agente confirmó que se comunicó directamente con Paulo Pelaipe, ejecutivo de fútbol del club de Porto Alegre. El directivo brasileño le ratificó que en las oficinas de la institución no ha llegado ningún ofrecimiento por el jugador.

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El presente de Noriega en Gremio y su contrato hasta 2028

Más allá de desmentir los rumores sobre Fiorentina y Como, Zariquiey explicó los motivos por los que una salida inmediata no está en los planes. Erick Noriega se encuentra cómodo en Brasil, respaldado por un vínculo contractual vigente hasta finales del 2028.

El respaldo también se refleja dentro del terreno de juego a lo largo de la temporada 2026. Según destacó su representante, el peruano es actualmente el tercer futbolista con mayor cantidad de minutos disputados en toda la plantilla de Gremio.

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Continuidad asegurada: Es uno de los elementos con mayor regularidad en el equipo durante el año.

Tranquilidad deportiva: Su agente enfatizó que el jugador mantiene total calma en Porto Alegre gracias a su protagonismo.

Postura ante clubes italianos: Aunque su agencia conversa habitualmente con equipos de Italia, calificaron estos últimos rumores como extraños y falsos.

Con este panorama, el volante nacional se mantiene enfocado exclusivamente en su presente con Gremio, descartando por ahora cualquier movimiento hacia el fútbol europeo.

DATOS CLAVE

Erick Noriega mantiene un contrato vigente con el club Gremio hasta finales de 2028.

Guillermo Zariquiey desmintió ofertas de los clubes italianos Fiorentina y Como por el jugador.

Tercer futbolista con mayor cantidad de minutos disputados en Gremio durante la temporada 2026.