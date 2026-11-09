¿Erick Noriega da el salto a Europa? Dos clubes de la Serie A interesados en su fichaje

Erick Noriega vuelve a sonar en el 'Viejo Continente'. Hay dos clubes de la Primera División de Italia que lo evalúan como posible fichaje. Gremio no descarta su venta.

Erick Noriega atraviesa un momento particular. Ha retomado el buen nivel con Gremio, en momentos donde pelea por no descender a Segunda en Brasil, además de haberse clasificado a la final de la Copa de Brasil. Mientras tanto, ahora en la Selección Peruana, vuelve a sonar su nombre para dar el salto a Europa.

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En las últimas horas, trascendió la información que Erick Noriega estaría en la mira de dos clubes de la Serie A de Italia. El periodista Fábio Vargas, en su cuenta de X (@fabioHDG), afirmó que Como y Fiorentina están tras los pasos del futbolista peruano de 25 años.

Erick Noriega, en la mira de Como y Fiorentina (X @fabioHDG).

Como es el equipo sensación del fútbol italiano gracias al buen trabajo de su entrenador Cesc Fábregas, quien ya conoce el talento peruano por contar con el joven Francesco Andrealli, nuevo compañero de Noriega en la Selección Peruana. Fiorentina también ha tenido relación con el fútbol peruano de la mano de Juan Manuel Vargas.

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En tal caso, la ‘Fiore’ ya mantiene una buena relación con el club ‘tricolor’. Es que a mitad de este año, compró en 15 millones de euros al joven defensa central Viery. Ahora, aparece la posibilidad del ‘Samurái’.

La postura de Erick Noriega y de Gremio ante una posible venta

Según lo informado por la mencionada fuente, Erick Noriega está abierto a la posibilidad de dar el salto a Europa. No ha escondido su deseo de jugar en el ‘Viejo Continente’. Por el momento, no ha recibido ningún tipo de ofertas al respecto y está concentrado en su presente con el club de Porto Alegre.

Precisamente, Gremio tampoco está apurado en deshacerse de uno de sus titulares. Pero, no descarta la posibilidad de venderlo, en caso de que la oferta sea irrechazable. Todo dependerá de los valores que ofrezcan por sus servicios.

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Gremio no descarta la venta de Erick Noriega (X @fabioHDG).

Erick Noriega, comprometido con la Selección Peruana

De cara a la próxima fecha FIFA, el ‘Samurái’ está comprometido con la Selección Peruana. Ya estuvo entrenando en la Videna a las órdenes de Mano Menezes de cara al próximo amistoso que jugará ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

Ese será el único encuentro que el ex Alianza Lima dispute ‘La Bicolor’ en la última fecha FIFA del año. Una vez que termine el partido ante ‘La Verde’, el cual se juega este viernes 13 de noviembre, el defensa-volante volverá a Gremio.

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