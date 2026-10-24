Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Everton por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Arsenal recibe a Everton este sábado 24 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Emirates Stadium. El Arsenal llega con la obligación de no perder pisada en la pelea por la cima y un Everton que todavía no encuentra regularidad se le cruza en el camino.
Una victoria le permitiría al equipo local meter presión en la parte alta de la tabla, mientras que el Everton necesita puntos para alejarse de la mitad de la clasificación.
La actualidad de ambos equipos
El Arsenal viene de un triunfo ajustado como visitante ante el Nottingham Forest y llega segundo con 18 puntos en siete fechas, a tono con las expectativas que generó en el arranque del campeonato. Antes de esa victoria había sumado otro triunfo de local y una derrota amplia frente al Brighton, así que el funcionamiento no fue parejo, pero los resultados recientes lo respaldan.
El Everton, en cambio, no logra encadenar buenos resultados. Cayó como local ante el Chelsea en la última fecha y antes había rescatado un empate como visitante contra el Hull. Con 10 puntos y la octava posición, el equipo necesita un resultado positivo para no quedar relegado en la tabla.
El historial entre Arsenal y Everton
El historial es ampliamente favorable al Arsenal, que ganó 109 de los 215 enfrentamientos frente a los 61 del Everton, con 45 empates en el medio. La diferencia de gol también es elocuente: 361 contra 250. En los cruces más recientes el dominio se mantuvo, con triunfos cómodos del Arsenal y apenas algún empate que interrumpió la racha, como el 0-0 de diciembre de 2024 o el 1-1 de abril de 2025.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/03/2026
|Arsenal vs. Everton
|2-0
|Premier League
|20/12/2025
|Everton vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|05/04/2025
|Everton vs. Arsenal
|1-1
|Premier League
|14/12/2024
|Arsenal vs. Everton
|0-0
|Premier League
|19/05/2024
|Arsenal vs. Everton
|2-1
|Premier League
|17/09/2023
|Everton vs. Arsenal
|0-1
|Premier League
|01/03/2023
|Arsenal vs. Everton
|4-0
|Premier League
|04/02/2023
|Everton vs. Arsenal
|1-0
|Premier League
|16/07/2022
|Arsenal vs. Everton
|2-0
|Club Friendlies
|22/05/2022
|Arsenal vs. Everton
|5-1
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo, UNIVERSO
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Aston Villa vs. Man City — sábado 24 de octubre, 06:30 hs
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 09:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 11:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
En síntesis
- Arsenal y Everton se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Arsenal suma 18 puntos en el torneo.
- Everton suma 10 puntos en el torneo.