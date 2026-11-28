Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 07:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium.
Liverpool llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Everton tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Everton perdió 0-4 como visitante ante Brentford en la fecha anterior. Everton está 9° en la tabla con 16 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Coventry.
En su último compromiso, Liverpool ganó 4-0 como local ante Manchester United. El conjunto marcha 4° con 21 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Crystal Palace.
El historial entre Everton y Liverpool
Everton y Liverpool se enfrentaron 207 veces en los últimos años: 54 triunfos de Everton, 85 de Liverpool y 68 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/04/2026
|Everton vs. Liverpool
|1-2
|Premier League
|20/09/2025
|Liverpool vs. Everton
|2-1
|Premier League
|02/04/2025
|Liverpool vs. Everton
|1-0
|Premier League
|12/02/2025
|Everton vs. Liverpool
|2-2
|Premier League
|24/04/2024
|Everton vs. Liverpool
|2-0
|Premier League
|21/10/2023
|Liverpool vs. Everton
|2-0
|Premier League
|13/02/2023
|Liverpool vs. Everton
|2-0
|Premier League
|03/09/2022
|Everton vs. Liverpool
|0-0
|Premier League
|24/04/2022
|Liverpool vs. Everton
|2-0
|Premier League
|01/12/2021
|Everton vs. Liverpool
|1-4
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Centroamérica: FOX+
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Everton suma 16 puntos en el torneo.
- Liverpool suma 21 puntos en el torneo.