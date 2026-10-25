Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Manchester United empató 1-1 como visitante ante Leeds en la fecha anterior. Manchester United está 15° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Tottenham.
En su último compromiso, Bournemouth ganó 2-0 como local ante Sunderland. El conjunto marcha 17° con 6 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Chelsea.
El historial entre Manchester United y Bournemouth
Manchester United y Bournemouth se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 10 triunfos de Manchester United, 4 de Bournemouth y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/03/2026
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|15/12/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-4
|Premier League
|31/07/2025
|Manchester United vs. Bournemouth
|4-1
|Premier League Summer Series
|27/04/2025
|Bournemouth vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|22/12/2024
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|13/04/2024
|Bournemouth vs. Manchester United
|2-2
|Premier League
|09/12/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|0-3
|Premier League
|20/05/2023
|Bournemouth vs. Manchester United
|0-1
|Premier League
|03/01/2023
|Manchester United vs. Bournemouth
|3-0
|Premier League
|04/07/2020
|Manchester United vs. Bournemouth
|5-2
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
- Guatemala: Max
- Panamá: Max
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
- Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
- España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs
En síntesis
- Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
- Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.