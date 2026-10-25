Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Premier League

Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Man U vs. Bournemouth, Premier League
Man U vs. Bournemouth, Premier League

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Manchester United empató 1-1 como visitante ante Leeds en la fecha anterior. Manchester United está 15° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Tottenham.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Bournemouth ganó 2-0 como local ante Sunderland. El conjunto marcha 17° con 6 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Chelsea.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

Manchester United y Bournemouth se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 10 triunfos de Manchester United, 4 de Bournemouth y 5 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
20/03/2026Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
15/12/2025Manchester United vs. Bournemouth4-4Premier League
31/07/2025Manchester United vs. Bournemouth4-1Premier League Summer Series
27/04/2025Bournemouth vs. Manchester United1-1Premier League
22/12/2024Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
13/04/2024Bournemouth vs. Manchester United2-2Premier League
09/12/2023Manchester United vs. Bournemouth0-3Premier League
20/05/2023Bournemouth vs. Manchester United0-1Premier League
03/01/2023Manchester United vs. Bournemouth3-0Premier League
04/07/2020Manchester United vs. Bournemouth5-2Premier League

Horario del partido

  • Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: ESPN, Disney+ Premium
  • Argentina: ESPN, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN, Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN, Disney+ Premium
  • Colombia: ESPN, Disney+ Premium
  • Venezuela: ESPN, Disney+ Premium, inter
  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, Max
  • Guatemala: Max
  • Panamá: Max
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Max
  • Honduras: Telecadena 7 y 4, DTVC+, Max
  • España: DAZN, DAZN2 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

En síntesis

  • Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
  • Manchester United suma 7 puntos en el torneo.
  • Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones