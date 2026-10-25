Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Bournemouth por la jornada 8 de la Premier League: TV y streaming online

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Bournemouth este domingo 25 de octubre desde las 09:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford.

Publicidad

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Manchester United empató 1-1 como visitante ante Leeds en la fecha anterior. Manchester United está 15° en la tabla con 7 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Tottenham.

En su último compromiso, Bournemouth ganó 2-0 como local ante Sunderland. El conjunto marcha 17° con 6 puntos. Antes perdió 1-5 como visitante ante Chelsea.

El historial entre Manchester United y Bournemouth

Manchester United y Bournemouth se enfrentaron 19 veces en los últimos años: 10 triunfos de Manchester United, 4 de Bournemouth y 5 empates.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 20/03/2026 Bournemouth vs. Manchester United 2-2 Premier League 15/12/2025 Manchester United vs. Bournemouth 4-4 Premier League 31/07/2025 Manchester United vs. Bournemouth 4-1 Premier League Summer Series 27/04/2025 Bournemouth vs. Manchester United 1-1 Premier League 22/12/2024 Manchester United vs. Bournemouth 0-3 Premier League 13/04/2024 Bournemouth vs. Manchester United 2-2 Premier League 09/12/2023 Manchester United vs. Bournemouth 0-3 Premier League 20/05/2023 Bournemouth vs. Manchester United 0-1 Premier League 03/01/2023 Manchester United vs. Bournemouth 3-0 Premier League 04/07/2020 Manchester United vs. Bournemouth 5-2 Premier League

Horario del partido

Perú: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 09:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 11:30 hs

En síntesis

Manchester United y Bournemouth se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.

se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Manchester United suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Bournemouth suma 6 puntos en el torneo.