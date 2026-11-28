Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y con la tabla pesándole en la nuca, mientras el Brentford aterriza en Old Trafford con el envión de una goleada reciente y ganas de incomodar a un gigante en crisis.
Para el United ya no se trata de pelear arriba sino de frenar una caída que empieza a preocupar en serio. El Brentford, en cambio, puede meterse más cerca de los puestos europeos si saca algo de esta visita.
La actualidad de ambos equipos
El Manchester United está 19° con apenas 8 puntos en 11 partidos, una cifra que para un club de su historia resulta alarmante. Viene de caer 4-0 como visitante ante Liverpool, un golpe duro que se suma a un empate agónico 4-4 frente al Aston Villa y a otra derrota, esta vez 0-2 ante Chelsea. La sumatoria de resultados muestra un equipo que no logra encontrar solidez ni en su propia cancha.
El Brentford atraviesa un presente bastante más sólido, 6° con 17 unidades en la misma cantidad de fechas. Llega de golear 4-0 de local al Everton, un resultado que le devolvió confianza después de perder 0-2 en su visita al Brighton. Antes de eso había ganado 2-0 ante Nottingham Forest, así que el equipo combina rachas positivas con algún tropiezo puntual, pero se mantiene firme en la pelea por los puestos de arriba.
El historial entre Manchester United y Brentford
El historial entre ambos tiene 17 antecedentes y favorece al United, que ganó 9 veces por 5 del Brentford, con 3 empates. En las últimas diez citas hubo de todo: triunfos ajustados, goleadas en ambos sentidos y hasta un partidazo que terminó 4-3. La diferencia de gol también se inclina para el lado de los Red Devils, con 33 goles convertidos contra 28 del Brentford, aunque en los enfrentamientos más recientes la paridad fue moneda corriente.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/04/2026
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|27/09/2025
|Brentford vs. Manchester United
|3-1
|Premier League
|04/05/2025
|Brentford vs. Manchester United
|4-3
|Premier League
|19/10/2024
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|30/03/2024
|Brentford vs. Manchester United
|1-1
|Premier League
|07/10/2023
|Manchester United vs. Brentford
|2-1
|Premier League
|05/04/2023
|Manchester United vs. Brentford
|1-0
|Premier League
|13/08/2022
|Brentford vs. Manchester United
|4-0
|Premier League
|02/05/2022
|Manchester United vs. Brentford
|3-0
|Premier League
|19/01/2022
|Brentford vs. Manchester United
|1-3
|Premier League
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC
- Costa Rica: FOX Costa Rica
- Guatemala: FOX Guatemala
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- El Salvador: FOX El Salvador
- Honduras: FOX Honduras
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs
- Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 12:30 hs
- Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs
- Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs
- Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs
En síntesis
- Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Manchester United suma 8 puntos en el torneo.
- Brentford suma 17 puntos en el torneo.