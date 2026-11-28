Manchester United y Brentford se enfrentan este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Old Trafford, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Manchester United recibe a Brentford este sábado 28 de noviembre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Estadio Old Trafford. El United llega golpeado y con la tabla pesándole en la nuca, mientras el Brentford aterriza en Old Trafford con el envión de una goleada reciente y ganas de incomodar a un gigante en crisis.

Publicidad

Para el United ya no se trata de pelear arriba sino de frenar una caída que empieza a preocupar en serio. El Brentford, en cambio, puede meterse más cerca de los puestos europeos si saca algo de esta visita.

La actualidad de ambos equipos

El Manchester United está 19° con apenas 8 puntos en 11 partidos, una cifra que para un club de su historia resulta alarmante. Viene de caer 4-0 como visitante ante Liverpool, un golpe duro que se suma a un empate agónico 4-4 frente al Aston Villa y a otra derrota, esta vez 0-2 ante Chelsea. La sumatoria de resultados muestra un equipo que no logra encontrar solidez ni en su propia cancha.

El Brentford atraviesa un presente bastante más sólido, 6° con 17 unidades en la misma cantidad de fechas. Llega de golear 4-0 de local al Everton, un resultado que le devolvió confianza después de perder 0-2 en su visita al Brighton. Antes de eso había ganado 2-0 ante Nottingham Forest, así que el equipo combina rachas positivas con algún tropiezo puntual, pero se mantiene firme en la pelea por los puestos de arriba.

Publicidad

El historial entre Manchester United y Brentford

El historial entre ambos tiene 17 antecedentes y favorece al United, que ganó 9 veces por 5 del Brentford, con 3 empates. En las últimas diez citas hubo de todo: triunfos ajustados, goleadas en ambos sentidos y hasta un partidazo que terminó 4-3. La diferencia de gol también se inclina para el lado de los Red Devils, con 33 goles convertidos contra 28 del Brentford, aunque en los enfrentamientos más recientes la paridad fue moneda corriente.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 27/04/2026 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 27/09/2025 Brentford vs. Manchester United 3-1 Premier League 04/05/2025 Brentford vs. Manchester United 4-3 Premier League 19/10/2024 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 30/03/2024 Brentford vs. Manchester United 1-1 Premier League 07/10/2023 Manchester United vs. Brentford 2-1 Premier League 05/04/2023 Manchester United vs. Brentford 1-0 Premier League 13/08/2022 Brentford vs. Manchester United 4-0 Premier League 02/05/2022 Manchester United vs. Brentford 3-0 Premier League 19/01/2022 Brentford vs. Manchester United 1-3 Premier League

Horario del partido

Perú: 10:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium

Disney+ Premium Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium México: FOX, FOX One

FOX, FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC

Fubo, Peacock, NBCSN, SiriusXM FC Costa Rica: FOX Costa Rica

FOX Costa Rica Guatemala: FOX Guatemala

FOX Guatemala Panamá: FOX Panama

FOX Panama El Salvador: FOX El Salvador

FOX El Salvador Honduras: FOX Honduras

FOX Honduras España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Coventry — sábado 28 de noviembre, 10:00 hs

Ipswich Town vs. Aston Villa — sábado 28 de noviembre, 12:30 hs

Everton vs. Liverpool — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 09:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 11:30 hs

Publicidad

En síntesis