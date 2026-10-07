El exitoso y emotivo recuerdo de Ricardo Gareca en plena crisis de la Selección Peruana

Ricardo Gareca evocó los tremendos números de Perú durante su proceso al mando y que lamentablemente son muy ajenos a la actualidad que se vive en la selección tras la más reciente fecha FIFA.

Mientras que la Selección Peruana atraviesa un presente bastante complicado y el futuro competitivo no genera buenas señales, muchos podrían recordar cómo fueron los años anteriores cuando todo era alegría en la interna del equipo de todos. Con Ricardo Gareca al mando se dieron enormes hitos deportivos que acaban de ser recordados por el mismo entrenador argentino.

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Fuente: La Bicolor.

Sin la intención de meterse en el trabajo que ahora es liderado por Mano Menezes, pero sí siendo muy claro en la gestión de la Federación Peruana de Fútbol, la palabra de Ricardo Gareca fue realmente emotiva y a la vez clave para tener en cuenta que no hace mucho se convivió con el éxito deportivo, a tal punto de que estuvimos dentro de las mejores selecciones del planeta.

“En el 2017 estuvimos entre las diez mejores selecciones del mundo y, cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo. Los que más me criticaban tenían la puerta abierta para preguntarme lo que quisieran. Para mí, el futbolista peruano es muy talentoso, viste, es muy creativo. El peruano es muy creativo”; recordó Ricardo Gareca durante el programa ‘Al Volante‘.

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Asimismo, el ‘Tigre’ enfatizó en que su etapa en el Perú fue muy positiva en varios sentidos y no solo en lo futbolístico. “Es un país que me encanta, es un país que la he pasado muy bien“. Si bien para algunos pueda parecer este mensaje como desubicado por el crítico momento de la Selección Peruana, lo concreto es que los hechos no mienten ni se lamentan, así que el recuerdo sigue muy vigente.

¿Por qué la Selección Peruana se encuentra en una etapa de crisis futbolística?

A diferencia de otros momentos del pasado en donde había material importante de dónde elegir y que, a pesar de ello los resultados no siempre fueron los mejores si dejamos de lado el proceso de Ricardo Gareca, la actualidad nos indica que el universo de jugadores es el reflejo del pobre trabajo que existe en las divisiones menores. Es así que desde la FPF deberán encontrar soluciones.

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El nivel de la Selección Peruana en la más reciente fecha FIFA dejó muchísimo qué desear y es solo el inicio de una etapa más que complicada que Mano Menezes seguirá afrontando hasta el inicio de las competencias oficiales. La falta de inversión en el fútbol formativo, la poca rigidez de la FPF para exigir que se trabaje adecuadamente y el presente irregular de los jugadores engloban una etapa de crisis que a esta altura parece muy complicada de superar.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Ricardo Gareca brindó declaraciones sobre la selección peruana en el programa ‘Al Volante’ .

brindó declaraciones sobre la selección peruana en el programa . 2017 fue el año en que Perú estuvo entre las diez mejores selecciones .

fue el año en que Perú estuvo entre las . 20 mejores del mundo fue el ranking de Perú al irse Ricardo Gareca.