Pese a perder ante Colombia, el recambio al que Mr. Peet elogió por su atrevimiento

Peter Arévalo evaluó el último rendimiento de Perú y no tuvo reparos en señalar a una joven promesa dentro de lo positivo del equipo. Conoce de quién se trata y qué dijo exactamente el comunicador deportivo.

En la búsqueda de jugadores que puedan darle un aire distinto a la Selección Peruana ahora que terminó la fecha FIFA, que no se lograron victorias y que la realidad indica un futuro cercano bastante desolador en cuanto al nivel de competencia, fue Peter Arévalo quien evalúo algunas de las novedades. Sin ánimos de crearle más virtudes que a los demás, un recambio llamó su atención.

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Fuente: Getty Images.

Durante la más reciente edición del programa ‘Madrugol‘, la palabra de Peter Arévalo se centró en el rendimiento de Perú frente a Colombia. Si bien se dieron varios puntos negativos en el equipo y que claramente son los que se deberán trabajar para lo que viene, la figura de Matías Zegarra destacó como una de las más atrevidas de aquellos jugadores llamados a ser parte del recambio.

“Con lo difícil que estaba el partido, ingresó Matías Zegarra, que me gustó porque fue atrevido. Es atrevido. Dejémoslo con atrevido. Conchudo fue, peleó, ganó una pelota solo, se la peleó solo contra el mundo cuando Perú estaba perdiendo 1-0 y ya tenía 10 jugadores. Me gustó“; reveló Peter Arévalo y con lo cual podemos decir que el defensor se va sumando a la lista de nuevos valores.

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Tengamos en cuenta que Matías Zegarra no fue titular en ninguno de los cuatro amistosos que disputó Perú en esta fecha FIFA. Es más, ante Colombia ingresó en el minuto 70 en lugar de Jairo Vélez y cuando el encuentro ya estaba muy cuesta arriba para los nuestros. Al margen de ello, el zurdo de FBC Melgar dejó buenas sensaciones que ahora deberá mantener para volver a ser convocado.

La competencia de Matías Zegarra para el futuro de la Selección Peruana

Sabiendo que es uno de los jóvenes valores de la Selección Peruana y que su actualidad vistiendo la camiseta de FBC Melgar genera que siga en constante crecimiento futbolístico, la presencia de Matías Zegarra en el equipo de todos tendría que empezar a ser sostenida. Eso sí, ganarse un puesto de titular sí será un poco complicado al tener a un verdadero fijo como lateral izquierdo.

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Así es. Marcos López es uno de los pocos jugadores que nadie discute como titular. Además, compite a nivel europeo y se nota el progreso obtenido durante los últimos años. Ahora, Matías Zegarra representa ser una buena alternativa incluso como volante por izquierda para armar un dúo importante en dicho carril. Dependerá de las decisiones de Mano Menezes junto a su comando técnico.

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DATOS CLAVES

Matías Zegarra ingresó a los 70 minutos por Jairo Vélez ante Colombia .

ingresó a los 70 minutos por ante . FBC Melgar es el equipo del joven defensor que no logró ser titular.

es el equipo del joven defensor que no logró ser titular. Marcos López es su principal competidor por la banda izquierda en la Selección Peruana.