Nació en Alemania, la FPF lo contactó y está cerca de jugar en la Selección Peruana

Forma parte de un equipo de la 2. Bundesliga. De madre peruana, ya manifestó su deseo de jugar para 'La Bicolor'.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) continúa con sus trabajos de scouting con jóvenes hijos de peruanos en el exterior. En esta oportunidad, han dado con un crédito del fútbol alemán, de madre peruana, que destaca en el Dynamo Dresden, que está en la 2. Bundesliga. Se trata de Luis Baasen Maldonado, volante de 18 años (categoría 2008).

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El trabajo de la FPF, en estas últimas semanas, ha sido contactar a distintos jugadores del exterior con vistas a futuras convocatorias para la Selección Peruana. Este es el caso de este volante central, Luis Baasen Maldonado, que puede ser elegible para la Sub 20 que dirige Thiago Kosloski.

Actualmente, Baasen integra el equipo Sub 19 del Dynamo Dresden y lo ha hecho tan bien que apareció en el radar de la FPF. Según informó el periodista y colaborador de Bolavip, César Mosquera, ya hubo charlas entre la federación y el futbolista nacido en Berlín, pero con raíces peruanas.

De acuerdo a la información, el jugador está en seguimiento por parte de la FPF para una posible convocatoria a la Sub 20. Cabe recordar que se viene el Sudamericano de la categoría para comienzos de 2027 y en Perú quieren darle las mejores herramientas a Kosloski para el certamen. No obstante, por supuesto, el interés también sirve como antecedente para, en un futuro, representar al seleccionado mayor.

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Luis Baasen manifestó su deseo de jugar para Perú

En charla con César Mosquera, Luis Baasen dejó en claro que le interesa representar a la nación de la que es oriunda su madre. “Estoy muy contento que la selección peruana haya mostrado interés en mí. Daría todo de mí por esta camiseta“, dijo.

🚨🇵🇪 ATENCIÓN: LUIS BAASEN, VOLANTE DEL DYNAMO DRESDEN, ESTÁ MUY CERCA DE JUGAR PARA PERÚ. 🤯🇩🇪



✈️ La FPF VISITÓ al jugador en ALEMANIA y le comunicó que está en seguimiento para ser convocado a la Selección Peruana U20.



🎙️En una comunicación exclusiva, el futbolista nacido en… pic.twitter.com/z2oXhPfqy5 — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) November 12, 2026

Alemania es, sin lugar a dudas, uno de los países que mejor ha recibido al peruano. Hay ejemplos para todos los gustos en relación a jugadores relacionados con aquel país europeo como los casos de Claudio Pizarro, Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, que emigraron allí. En tanto, Fabio Gruber y Felipe Chávez son ejemplos de futbolistas nacidos en Alemania, pero que representan al Perú.

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Perú Sub 20 jugará ante Brasil

Precisamente, con vistas al Sudamericano Sub 20, la Selección Peruana de esta categoría disputará dos partidos amistosos ante su par de Brasil en Belém. Estos juegos sirven de preparación para este torneo, que da cuatro plazas al Mundial 2027 y tres a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Precisamente, en la lista de convocados de la Selección Peruana Sub 20, Thiago Kosloski convocó a otro futbolista nacido en Alemania. Se trata de Philipp Eisele Yupanqui, quien milita en las juveniles del Eintracht Frankfurt.

DATOS CLAVE

Luis Baasen Maldonado : volante de 18 años que juega en el Dynamo Dresden.

: volante de 18 años que juega en el Dynamo Dresden. Selección Peruana Sub 20 : la FPF contactó al futbolista para una posible convocatoria.

: la FPF contactó al futbolista para una posible convocatoria. Amistosos en Belém: Perú Sub 20 jugará dos partidos de preparación contra Brasil.