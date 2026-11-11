Los 3 jugadores que más destacó Francesco Andrealli tras sus primeros días con Perú

Francesco Andrealli es la gran novedad en los entrenamientos de la Selección Peruana y una reciente entrevista fue clave para entender algunos detalles de la interna en Videna.

La llegada y los primeros entrenamientos de Francesco Andrealli con camiseta de la Selección Peruana viene siendo la sensación en el medio local. Con un buen presente en el equipo filial de Como 1907, el volante nacional mantuvo una reciente entrevista y detalló cómo le está yendo en este novedoso proceso. Además, destacó a tres jugadores con quienes empezó a llevarse mejor.

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Si bien resaltó el buen ambiente que existe hoy en día en la interna de la Selección Peruana y que el proceso liderado técnicamente por Mano Menezes se encuentra en construcción por lo que ha visto durante los últimos amistosos, se pudo conocer que el mediocampista italiano con raíces incaicas mantiene una buena relación con Fabio Gruber, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula.

Fuente: La Bicolor.

Las confesiones de Francesco Andrealli sobre su estancia en la Selección Peruana

“Sí, son buenos chicos que siempre me han ayudado cuando la primera vez que estuve aquí con ellos. Con la palabra, durante el entreno me ayudaron y esto me encanta. Sí, eso me gusta mucho de este equipo, que somos siempre con broma y es fantástico. Me encanta”; comentó en primera instancia Francesco Andrealli respectó a sus sensaciones de los primeros días en la Selección Peruana..

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Asimismo, habló de los jugadores con los que más ha conversado desde que arribó a los entrenamientos en Videna de cara al amistoso internacional ante Bolivia. “Ya conozco a algunos chicos de la Sub-20. Son buenos y me han ayudado mucho. Me llevo bien con Maxloren Castro“. Y respecto a una charla con Gianluca Lapadula, contó: “Está contento que yo esté aquí, eso me dijo”.

En cuanto a lo que puede aportar futbolísticamente al equipo y de la opción de sumarse a los planes de la Bicolor cuando pudo haber tomado otro camino, Francesco Andrealli declaró: “Yo siempre pruebo a dar lo máximo y a aprovechar de todo y a ayudar siempre. Antes hablé con mi familia y después, cuando estaba en mi cuarto solo, pensé y creí que era la mejor decisión“.

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La importancia de Cecs Fàbregas en el presente de Francesco Andrealli

Cecs Fàbregas conoce muy bien a Francesco Andrealli al ser entrenador de Como 1907 y haber estado en las divisiones menores. Por ello es que el volante peruano reconoció la importancia del español en estos momentos de su carrera. “Fàbregas es como un padre para mí. Me ayudó mucho para crecer y volverme un gran jugador. Él quiere lo mejor para los futbolistas y es algo importante. Todavía no hablé con él tras esta convocatoria”; detalló para Bicolor+.

🎙️ Cesc Fabregas habla sobre Francesco Andrealli en una rueda de prensa del Como: "Es como un hijo para mí"



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DATOS CLAVES

Francesco Andrealli del filial de Como 1907 entrena con la Selección Peruana .

del filial de entrena con la . Gianluca Lapadula , Maxloren Castro y Fabio Grubes mantienen buena relación con Francesco Andrealli .

, y mantienen buena relación con . Cecs Fàbregas, actual entrenador de Como 1907, dirigió a Francesco Andrealli en divisiones menores.