Edison Flores, volante ofensivo de la Selección Peruana, partió rumbo a Estados Unidos para ser evaluado por el departamento médico de su club, DC United. Como se recuerda el 'Orejas' salió sentido de la rodilla en el duelo amistoso ante Panamá que se disputó el día domingo en el estadio Nacional, en el que la 'Blanquirroja' igualó 1-1 ante la escuadra de la CONCACAF.

"No ha sido un sobre esfuerzo, ha sido una jugada fortuita. En el fútbol suele pasar a un montón de jugadores. Estoy evolucionando bien. No pasó nada. Como dije ayer; pensé que iba a ser peor, pero algunas veces uno piensa de más, ahora ya estoy mucho mejor", dijo Flores para la prensa que estaba esperándolo en el aeropuerto antes de partir hacia Estados Unidos.

"¿Quién no quisiera estar en esos partidos tan importantes? Ya depende del club y de lo que me digan. Ellos me van a evaluar. Yo espero que todo sea positivo para regresar a Lima", agregó el 'Orejas' reiterando que su deseo es volver lo antes posible para sumarse a la 'Bicolor'.

La Selección Peruana enfrentará a Colombia el próximo 28 de enero a las 4.00 p.m. (hora peruana) por la fecha 15 del proceso clasificatorio al mundial de Qatar 2022, y en la siguiente recibirá a Ecuador en el estadio Nacional de Lima, el 1 de febrero a las 9:00 p.m. (hora peruana). Actualmente, el equipo dirigido por Ricardo Gareca se encuentra en la quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que tendrá que sacar dos buenos resultados para mantenerse en dicho puesto, el cual brinda un cupo para el repechaje al mundial de Qatar.