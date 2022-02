La Selección Peruana no pudo vencer a Ecuador este martes y terminó igualando 1-1 en la Fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Luego de que la 'Blanquirroja' consiguió una gran victoria ante Colombia en Barranquilla (1-0), esta vez le tocó repartirse los puntos con el seleccionado ecuatoriano y dejó escapar la oportunidad de sumar 6 puntos en esta fecha doble. Como se recuerda, Alexander Callens falló en defensa y permitió el gol del 'Tri' en los primeros minutos del partido.

"Me hago totalmente responsable por el resultado. No era lo que queríamos, pero lo importante es nunca bajamos los brazos. Ahí que seguir trabajando. Esto no se ha acabado. Quedan dos finales más. Siempre con la cabeza en alto. ¡Arriba Perú!", fueron las palabras muy sentidas del defensor del New York City.

La Selección Peruana culmina en esta fecha doble en quinta posición de las Eliminatorias Sudamericanas con 21 puntos y en estos momentos estaría clasificando al repechaje para Qatar 2022. La 'Bicolor' está por encima de Chile (19) y Colombia (17), quienes son sus más cercanos perseguidores. No obstante, matemáticamente hablando, Bolivia (15) tiene chances, pero la tiene muy complicada, ya que depende de muchos resultados a su favor.

Los dos partidos que le quedan a la Selección Peruana en las Eliminatorias

Jueves 24 de marzo: Uruguay vs. Perú

Martes 29 de marzo: Perú vs. Paraguay