A pocos días de definirse su traspaso al Cagliari, Gianluca Lapadula, el delantero más querido de los hinchas de la Selección Peruana, brindó unas declaraciones desde Italia para el diario 'El Comercio'. El 'Bambino' ahondó el tema de su llegada a la 'Blanquirroja', la conversación que tuvo con Ricardo Gareca y aclaró los rumores sobre su renuncia al equipo de todos.

"Mi relación con el Perú empieza desde que nací, en mi primer segundo de vida yo ya tenía sangre peruana. Eso nadie lo puede negar. Con el pasar de los años me fui acercando a la selección por mi cuenta gracias a lo que veía de Farfán, Pizarro o Guerrero, pero yo ya era peruano gracias a mi madre. Ella fue mi guía con su alegría cotidiana. Cuando fui a Perú por primera vez me di cuenta de que yo ya tenía una relación antigua con el país. Puedo decirte que la selección, más allá del fútbol, me ha permitido tener un mayor conocimiento sobre mi origen, y gracias a eso ahora me siento parte del Perú de verdad", dijo 'Lapagol' sobre su decisión de formar parte de la 'Blanquirroja'.

"Me acuerdo que el profe vino a Italia el día de mi cumpleaños (7 de febrero). Fuimos a comer juntos. Y te digo la verdad, más que la selección me gustó el profe. Me gustó mucho. Tenía una manera de hablar y exponer sus ideas que me gustó mucho. Fue a partir de ese encuentro que mi esposa y yo empezamos a tomar clases de español. Cuando me pidieron jugar la Copa América yo tenía pendientes los play-off con mi equipo, el Milan, y ahí podía pasar cualquier cosa. Creo que hoy tomaría la misma decisión. Cuando finalmente decidí ir a la selección fue porque ya sabía muchas más cosas del equipo y del Perú", reveló sobre su negativa la primera vez que el 'Tigre' lo fue a buscar.

"Si tengo que decir lo que pienso del profe, te digo que lo conocí como un padre, lo viví como un entrenador, pero sobre todo fue un amigo. Me enseñó muchísimo, me ayudó a levantar mi nivel, tengo mucho por qué agradecerle. Pienso que no puede faltar ni él ni su comando técnico. Sufro mucho con todo lo que está sucediendo. Y todo el país lo sufre también. Siempre he dicho que en la selección somos una familia y él es parte integrante de esa familia. Él no puede faltar. Siento tristeza, también tengo miedo, porque no sé qué ocurrirá sin él y su comando técnico. No hemos clasificado al Mundial, pero llegamos hasta el final, y lo hicimos juntos. De verdad, yo creo mucho en él, en su trabajo, ojalá pueda revertirse la situación", dijo sobre la salida de Ricardo Gareca.

"Lo que puedo decirte es que, mientras la selección necesite de mí, siempre tendré la disponibilidad. La ausencia del profe me da mucha tristeza, no solo porque es una persona con una gran calidad humana, sino porque me gustaría seguir con la misma estructura, sin poner en riesgo todo lo que se ha construido en estos años. Sin embargo, a pesar de mis deseos, mi compromiso con la selección se mantiene", aclaró sobre su posible renunciar a la 'Blanquirroja' por la salida del 'Tigre'.

Ricardo Gareca consiguió clasificar a la Selección Peruana al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia. También llegó a una final de Copa América luego de 44 años en 2019. Además, consiguió triunfos históricos jugando de visita por Eliminatorias ante Paraguay, Venezuela, Colombia y Ecuador. Por ahora, el próximo destino del 'Tigre' es una incógnita, pero ya dejó en claro que en Argentina no ha recibido ninguna propuesta formal y se espera que en los próximos días se pueda conocer más sobre su futuro.