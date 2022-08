Los últimos días han sido convulsionados para el defensor peruano Carlos Zambrano, quien protagonizó una violenta pelea con el delantero Darío Benedetto, en pleno camarín de Boca Juniors, en el entretiempo ante Racing Club.

El ex Alianza Lima fue quien salió más perjudicado, debido a que en su rostro se podían apreciar rastros de los golpes que le dio el atacante argentino.

Mucho se ha hablado del tema y quien tomó la palabra acerca del hecho fue el nuevo entrenador de la selección peruana, Juan Reynoso, quien dio su punto de vista y aclaró si citará en un futuro cercano a Zambrano.

"Es un jugador que está en un equipo importante en América. Lo otro (sobre la pelea) son anécdotas de fútbol, a veces trascienden y a veces no trascienden. Tanto Carlos como Benedetto no salen rasguñados, etc, nadie se da cuenta, esto ha pasado, pasa y volverá a pasar", dijo en el programa Polémica Deportiva.

Luego, Reynoso profundizó sobre la pelea de Zambrano con Benedetto, aunque trató de bajarle el perfil a la situación.

"De afuera uno ve que si se dan ese tipo de situaciones es por qué todos quieren ganar y todos se quieren exigir. Yo lo veo normal porque no queremos llegar a estos extremos. Sí, Carlos está en la lista", finalizó.