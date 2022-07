Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), brindó una conferencia de prensa este viernes, donde reveló queRoberto Silva se puso en contacto con él para comunicarle que el ente rector del fútbol peruano le ofreció sucederlo en su puesto. Es por ello que una hora más tarde, RPP Noticias entrevistó al presidente de la Agramiación de Fútbolistas para pedirle detalles de la conversación.

"Me llamó Agustín Lozano y me preguntó si me gustaría el puesto de director deportivo. Le agradecí y le dije que necesitaba pensar en la respuesta. Sentí que había una premura del lado de la FPF, pero no era una decisión fácil de tomar. Yo represento a los jugadores. A Lozano le dije que me gustaría que Oblitas siga en el cargo. Al fútbol peruano le faltan líderes", dijo Silva en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

"El presidente me dijo, entre líneas, que el proceso de Juan Carlos no iba a seguir. Yo no sabía si ya habían hablado con Juan Carlos. Al margen de eso, Juan Carlos es para todos el dueño de ese puesto. Oblitas es un referente y siempre le estaré agradecido. Le comenté la propuesta y me dijo que no me preocupe. Él es un caballero, un crack", agregó el presidente de SAFAP.

Roberto Silva, además de liderar la SAFAP, es también miembro de la Sub-Comisión de Fútbol Profesional de la FPF. El exfutbolista formó parte de la lista de viajeros para el repechaje de Qatar 2022, lo que significó una parada anterior en España, donde representó a la Federación en una “reunión de trabajo” con autoridades de LaLiga en Madrid. También participaron Víctor Villavicencio, Joel Raffo (presidente de Sporting Cristal), entre otros.