Gustavo Roverano, director técnico de la Selección Sub-20, brindó este martes unas declaraciones, donde dio alcances de lo que viene para el combinado patrio y opinó sobre las nuevas medidas implementadas por la FPF para la siguiente temporada del fútbol peruano. Cabe mencionar que Perú viene preparándose en esta categoría para pelear la clasificación al Mundial Sub-20 del próximo año en Colombia.

“El universo de jugadores para la Sub-20 está enfocado en la reserva de cada club y algunos chicos que juegan en primera división. El año que viene nos sacaremos la duda si la bolsa de minutos fue beneficiosa o no y si los clubes se arriesgan a poner a jóvenes y no de experiencia como ha sido a lo largo de este tiempo”, dijo el estratega nacional en Radio Ovación, sobre la bolsa de minutos.

"El tema pasa por los clubes, cuando se dedique a formar futbolistas y vean que el ingreso más importante es la venta de jugadores, se van a preocupar mucho más. A mí siempre me gustó darles oportunidades a los jóvenes, pero también deben tener cierta preparación, no voy a poner a un chico que no maneje conceptos básicos de futbol. El problema es que algunos chicos no están preparados para la primera división, por eso es difícil”, agregó Roverano.

Finalmente, reveló el calendario que se le viene a la Sub-23. “Tenemos el cronograma hasta fin de año, nos está faltando que en enero pactemos dos partidos internacionales y en el microciclo que viene trataremos de tener a los mejores futbolistas que están en primera y algunos del exterior también. Vamos a jugar un cuadrangular en México”.

Partidos amistosos de la Sub-20

El último partido de preparación de la selección nacional Sub-20 fue ante Chile en partido amistoso en la fecha doble del 12 y 14 de julio en las instalaciones de la Videna FPF. El primer encuentro tuvo un marcador 2-1 a favor del país sureño. Mientras que para la segunda fecha, Perú se reivindicó y derrotó a Chile 2-1 con goles de Catriel Cabellos y Diego Otoya para el cuadro ‘incaico’. Esta vez, los representantes nacionales actuaron de manera más ofensiva, tratando de aminorar la presión de los ‘mapuchos’, su principal característica en el campo de juego.