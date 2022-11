En un momento normal, sin improvisaciones de por medio, estarían todos haciendo fila para poder entrar a la VIDENA. Pero con un calendario tan movido como el actual, previo al Mundial 'Qatar 2022' nos genera este tipo de malestares donde quien pierde es el proyecto que está dando sus primeros pasos. Juan Reynoso ya estará enterado, debido a que se tratan de confirmaciones desde los propios clubes.

La novedad reciente dentro del ambiente del 'equipo de todos' es que habrán ausencias para estos partidos amistosos internacionales, previo al inicio de una nueva cita mundialista. Sus clubes no le permiten estar junto al resto del grupo de convocados, debido a que podrían estar expuestos a una lesión de consideración. Eso en principio, pero primero vamos con el dato específico.

El periodista deportivo peruano, que radica en los Estados Unidos, Diego Montalvan, publicó en su cuenta de Twitter el detalle de tres referentes históricos en nuestro combinado patrio: "André Carrillo, Gianluca Lapadula, Edison Flores son los tres jugadores que no tienen el permiso de sus clubes para unirse a Perú para los amistosos ante Paraguay y Bolivia".

La primera gran baja sin duda alguna es Gianluca Lapadula, quien no pasa por un buen momento personal y grupal en Cagliari. Debido a que el cuadro está peleando la mitad de tabla, y se preparó desde la previa con una inversión fuerte. Sin embargo, los resultados no están acompañando, y se están buscando responsables. Cada vez que 'Lapagol' se puso esa camiseta, dejó todo, contra él no es.

Los otros dos ausentes son André Carrillo que viene desde el medio oriente, Al-Hilal no quisiera que se dañe una de sus principales figuras, pieza fundamental en la actualidad del gran cuadro saudí. Por su lado, Edison Flores, que todavía no explota todo su nivel en Atlas, también está impedido por lo que cuenta el comunicador social de Telemundo. Queríamos verlos un poco más, pero parece que será para el 2023.