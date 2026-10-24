Hinchas de Sporting Cristal sentencian a Roberto Mosquera tras derrota ante Cusco FC: “No debe seguir”

Los hinchas de Sporting Cristal cuestionaron al actual entrenador del primer equipo. Le criticaron el planteo y piden que no sea el DT en 2027.

Sporting Cristal fue claramente superado por Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega y las críticas no tardaron en aparecer contra el entrenador Roberto Mosquera. El conjunto cusqueño ganó 3-1 por la fecha 13 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026.

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Si bien hubo muchos puntos flojos en Sporting Cristal, las mayores críticas de los hinchas estuvieron contra el entrenador. Lo acusan de haber hecho un mal planteo ante Cusco FC, de dejar ir el partido tras el segundo gol de su rival y hasta piden que no siga para 2027.

En la red social X, “Mosquera” fue tendencia en Perú, siendo la persona de la que más se comentó con respecto al partido entre Cristal y Cusco. La mayoría de las publicaciones de los usuarios fueron hinchas ‘celestes’ cuestionando todo lo que hizo en este encuentro.

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Las críticas de los hinchas de Sporting Cristal contra Roberto Mosquera

Muchos comentarios en X contra Roberto Mosquera apuntaron contra un pedido para que no siga como entrenador de Sporting Cristal. “No debería seguir en el equipo” y “no debe seguir a fin de año” fueron algunos comentarios. Lo acusan de no preparar los partidos y no practicar “un fútbol moderno”.

“Pensé que entendería este partidos como para sacar un punto“, “ya se dio por vencido desde el segundo gol“, “Mosquera lo dejó pensar y construir su victoria a Cusco” fueron algunos cuestionamientos contra el planteamiento del entrenador del conjunto ‘cervecero’ en X.

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En definitiva, hay cierta resignación en el hincha ‘celeste’ debido a este partido. Para colmo, a pesar de pedir que no siga en el cargo, muchos creen que Roberto Mosquera puede continuar en el cargo, sobre todo si logra un buen resultado contra Alianza Lima, partido que se le viene el próximo jueves.

¿Qué dijo Roberto Mosquera tras la derrota de Sporting Cristal?

Tras el partido, Roberto Mosquera se hizo cargo de sus errores en este partido. En la conferencia de prensa post encuentro, el entrenador de Sporting Cristal trató de explicar lo que pasó en el partido y si bien asumió la responsabilidad, no hubo mucha autocrítica.

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“Nos hicieron tres goles de cabeza y vinieron cuando teníamos el control. A la defensa le han hecho muy pocos goles y sería desagradecido decir que fueron un desastre hoy. Fueron virtudes de los que cabecearon, los adelantaron, eso no nos había pasado, y tenemos que trabajar“, manifestó ‘Mousquera’.

Por último, dijo: “Los goles nos agarraron fríos, porque en esos momentos controlábamos la pelota. Asumo la responsabilidad como entrenador porque cuando se pierde se busca culpables y el culpable de este partido soy yo“.

DATOS CLAVE

Cusco FC ganó 3-1 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.

a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026. Roberto Mosquera asumió la responsabilidad tras recibir tres goles de cabeza.

asumió la responsabilidad tras recibir tres goles de cabeza. Alianza Lima es el próximo rival de Sporting Cristal este jueves.