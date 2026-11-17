Tras la consagración de la Copa de la Liga y sus declaraciones, trascendió una imagen que muestra el paso que dará Yotún post retiro.

Yoshimar Yotún logró un nuevo título con la camiseta de Sporting Cristal. La consagración en la Copa de la Liga 2026 significó un nuevo éxito en la gran carrera del destacado volante. Tras ello, prometió continuar en el club por otros tres años, aunque, en redes sociales, se ha conocido una pista para lo que hará post-retiro.

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“Tres años más, seguro”, fue lo que dijo Yoshimar Yotún respecto a su futuro en Sporting Cristal en una entrevista para Bicolor+. La propia directiva ‘celeste’ ya tendría todo listo para que el capitán del equipo de Roberto Mosquera estampe la firma y continúe hasta 2029 en el club.

𝗬𝗢𝗦𝗛𝗜𝗠𝗔𝗥 𝗬𝗢𝗧Ú𝗡 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟

"𝗠𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗢 𝟯 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟"🏟️𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 𝟮-𝟬 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗔𝗧𝗟É𝗧𝗜𝗖𝗢�🇵🇪📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗔𝗕𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥+/𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗔📺 pic.twitter.com/nrYQp2UXMH — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) November 16, 2026

Este podría ser el último gran contrato que firme ‘Yoshi’ antes de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. La gran incógnita pasa por conocer en lo que sucederá después de esta etapa. En redes sociales, se confirmó que quiere seguir vinculado en el fútbol, pero para trabajar en dirección deportiva.

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La cuenta de Instagram de The Football Management Institute (FMI) Madrid (@thefmimadrid) publicó una foto donde se ve a Yoshimar Yotún como egresado del Máster de Dirección Deportiva. Así, se confirma que ha estado estudiando esta diplomatura, al igual que otros futbolistas en actividad, como el caso del argentino Justo Giani, actual de la Universidad Católica de Chile.

Yotún, gradudo en el Máster de Dirección Deportiva en el FMI Madrid (Instagram @thefmimadrid).

‘Yoshi’ nunca se manifestó públicamente respecto a qué es lo que piensa para su futuro una vez que cuelgue los chimpunes. Pero, esta carrera de director deportivo lo mantendría ocupado en el fútbol, aunque restará por verse si será en Sporting Cristal o si decide empezar en alguna otra institución.

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De cualquier manera, Yotún aún tiene mucho tiempo por delante dentro de los terrenos de juego. En Sporting Cristal ya aseguran su futuro para que siga siendo una referencia tanto en el vestuario como en la cancha. Lo que suceda después, seguramente, lo confirmará a su debido tiempo, más allá de esta primera pista que se ha dejado ver en redes.

Yoshimar Yotún va por otro título con Sporting Cristal

El próximo domingo 23 de noviembre, Yotún puede sumar un nuevo logro con Sporting Cristal. Para ello, necesitará de una victoria ante Cienciano y esperar una victoria de Universitario o un empate ante Sport Huancayo.

Eso le dará el título del Torneo Clausura 2026 a los ‘Celestes’ y también la oportunidad de campeonar a nivel nacional. Cabe recordar que ‘Yoshi’ ya sabe lo que es ganar un torneo nacional cuando lo hizo en 2012 y en 2014 con esta camiseta.

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