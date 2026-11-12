Sporting Cristal buscaría la nacionalización de Santi González: ¿Refuerzo para la Selección Peruana?

Santi González entraría en el tercer año de su ciclo en Sporting Cristal. Por lo cual, podría realizar los trámites para la nacionalización. ¿Cuál es el plan del club?

Santiago González termina su contrato con Sporting Cristal a fin de año, pero todo parece indicar que su continuidad parece estar asegurada. Sin embargo, en el club tienen la intención de que avance con su nacionalización, ya que en 2027 entraría en su tercer año en el Perú.

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Tal como informó Denilson Barrenechea en Estudio Fútbol (A Presión en YouTube), la intención de Sporting Cristal es que Santi González avance con sus trámites de nacionalización. Es una idea a nivel club para que el extremo libere un cupo de extranjeros.

¿Santi González quiere jugar para la Selección Peruana?

Por supuesto, en caso de lograr la nacionalización, González sería elegible para vestir la camiseta de ‘La Bicolor’. No obstante, la intención de obtener la nacionalidad tiene que ver más con una intención de Sporting Cristal antes que la posibilidad de jugar en el seleccionado, según informó Barrenechea.

🤔 ¿Se nacionaliza Santi González? La idea de Sporting Cristal.



➡️ @Denilson_Jarde pic.twitter.com/874Q2Epmqr — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) November 12, 2026

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De cualquier manera, esta es toda una novedad en tiempos donde la Selección Peruana busca ampliar el universo de futbolistas con vistas a las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2030. Además, el puesto de extremo carece de variantes y Mano Menezes evalúa opciones.

En tanto, para Sporting Cristal, la liberación de un cupo permitirá buscar refuerzos por fuera del fútbol peruano. Evidentemente, desde la directiva del cuadro del Rímac quieren sumar futbolistas provenientes del exterior, pensando en el 2027 donde jugará competencia internacional (será Libertadores o Sudamericana).

Las estadísticas de Santi González en Sporting Cristal

Santiago González llegó a Sporting Cristal a inicios de 2024 proveniente del Deportivo Maipú de Argentina. Desde entonces hasta antes de la última fecha del Torneo Clausura 2026, lleva un total de 102 partidos jugados donde ha marcado 30 goles y dio 38 asistencias.

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Su mejor año fue en 2024, el primero en el fútbol peruano, donde marcó un total de 14 tantos. Luego, las lesiones lo han condicionado durante su ciclo en el Rímac.

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