Sporting Cristal tomó esta decisión radical con Yoshimar Yotún después de campeonar la Copa de la Liga

Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal, confirmó la decisión del cuadro bajopontino. Después de coronarse campeón de la Copa de la Liga.

El futuro profesional de Yoshimar Yotún quedó completamente definido tras la reciente consagración de Sporting Cristal en la Copa de la Liga. Luego de levantar el trofeo con el conjunto bajopontino, el propio capitán confirmó la determinante medida que tomó la directiva respecto a su continuidad en la institución.

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La dirigencia celeste apostó por blindar a su máximo referente a largo plazo mediante una importante extensión contractual por tres temporadas adicionales. Con esta firma, el experimentado mediocampista nacional asegura su permanencia defendiendo la camiseta del cuadro rimense hasta finales del año 2029.

Sporting Cristal se queda con Yoshimar Yotún un tiempo más. (Foto: X).

Una renovación clave antes del cierre de temporada

Esta determinación llega en un momento sumamente estratégico para la planificación deportiva de la entidad de La Florida. El vínculo anterior del futbolista estaba programado para concluir al cierre de la presente campaña, lo que generaba expectativa entre los aficionados sobre su destino.

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Al concretar este acuerdo de inmediato, la institución bajopontina evita cualquier posibilidad de que su figura quede en condición de agente libre. De este modo, Sporting Cristal consolida la columna vertebral de su plantel profesional de cara a los próximos desafíos locales e internacionales.

La palabra de Yoshimar Yotún tras levantar el trofeo

En medio de la euforia por la obtención de la Copa de la Liga, el volante de la selección peruana expresó su enorme satisfacción por extender su estadía en el club. El futbolista dejó en claro que su prioridad absoluta siempre fue mantenerse ligado al equipo donde se formó.

“Yo me quiero quedar toda la vida, esperemos que sí; tres años, seguro”, declaró Yoshimar Yotún al anunciar públicamente su renovación con Sporting Cristal.

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𝗬𝗢𝗦𝗛𝗜𝗠𝗔𝗥 𝗬𝗢𝗧Ú𝗡 – 𝗝𝗨𝗚𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟

"𝗠𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗗𝗢 𝟯 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗘𝗡 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟"🏟️𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟 𝟮-𝟬 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗔𝗧𝗟É𝗧𝗜𝗖𝗢�🇵🇪📺𝗙𝗨𝗘𝗡𝗧𝗘: 𝗟𝗔𝗕𝗜𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥+/𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗔📺 pic.twitter.com/nrYQp2UXMH — zoomdeportivoperu (@ZdPeru) November 16, 2026

El impacto en el proyecto deportivo de Sporting Cristal

El mensaje del mediocampista resonó con fuerza entre la hinchada rimense, que celebra tanto la conquista del campeonato como la continuidad de su líder indiscutible. Su presencia en el vestuario garantiza jerarquía, experiencia y sentido de pertenencia para las futuras generaciones del club.

Con este movimiento, el cuadro celeste cierra una jornada redonda en la que combina el éxito deportivo con estabilidad institucional. Yoshimar Yotún seguirá portando la cinta de capitán y liderando el proyecto futbolístico de Sporting Cristal durante los próximos tres años.

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