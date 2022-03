Andy Polo todavía no es presentado en sociedad para Universitario de Deportes, en los próximos días se dará este anuncio, según fuentes cercanas al club 'merengue'. Lo primoridal que nos trae acá es el tema sobre su situación legal, la cual ha estado muy tocada en las últimas horas.

Desde Estados Unidos, el artículo del reconocido medio internacional 'oregonlive’s Logo', nos cuenta algunos detalles para analizar sobre el caso donde fue denunciado el seleccionado nacional: "El fiscal del condado de Washington se negó a acusar al exjugador de los Portland Timbers Andy Polo en el incidente de mayo". Propone en su titular.

Para después explicar con extensas palabras por qué se dio esta determinación desde el grupo encargado de impartir justicia: "La oficina del fiscal de distrito del condado de Washington decidió no presentar una citación por delito menor de acoso contra el ex jugador de los Portland Timbers, Andy Polo, según una decisión del 23 de junio obtenida por The Oregonian".

Finalizando su despacho informativo con el siguiente enunciado, que nos da a entender que no se han presentado pruebas concretas contra el ex Monarcas Morelia: "Hasta el momento no se han proporcionado pruebas definitivas sobre la voz de quién está en el audio, y los Timbers no harán comentarios sobre el asunto hasta que concluya la investigación de la MLS". ¿Podría considerarse como una victoria del acusado? Es todavía muy pronto para determinar eso, pero ya casi llegamos al final de la historia.