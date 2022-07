La relación entre Alex Valera y Universitario no es el mejor por estos días. Pese a ser el goleador del equipo, no fue considerado para el duelo ante Carlos Stein, y el motivo de esta decisión se situaría en la negativa del club por venderlo al Al-Fateh de Arabia Saudita. En ese sentido, Erick Osores, periodista de 'Fútbol en América', reveló este último domingo, que el atacante 'crema' tenía todo arreglado para jugar por Alianza Lima, sin embargo, el mismo jugador lo desmintió en vivo.

Según el periodista de América Televisión, el atacante 'crema' tenía todo arreglado con el club 'blanquiazul', pero hubo un detalle en el contrato del futbolista de la Selección Peruana, pues al parecer no contemplaba una cláusula de salida en caso le llegara una oferta del extranjero. Esto fue lo que no le gustó al ex Llacuabamba, ni a su representante, es ahí cuando aparece la oferta de Universitario, que si le permitía tener la cláusula que el jugador anhelaba.

De esta manera, Alex Valera no llegó a Alianza Lima y prefirió firmar por Universitario de Deportes, que ofreció menos dinero que los íntimos. Curiosamente, ahora el delantero busca salir de la Liga 1 para asegurar el futuro de su familia al firmar por el Al-Fateh, pero la 'U' no desea soltarlo porque, de acuerdo a lo dicho por Manuel Barreto (gerente deportivo), el plantel quedaría desarmado.

Cabe mencionar que tras lo dicho por el periodista Erick Osores, el mismo Alex Valera se comunicó en vivo con él y le pidió que corrija la información que había dado previamente, pues el jugador nunca firmó con Alianza Lima, solo que las negociaciones estaban más que avanzadas.

"Alex Valera me escribió para pedirme que aclara que no tenía nada arreglado con Alianza Lima. Sí, es cierto que le ofrecían más y que cumpla con aclararlo", rectificó el comunicador en pleno programa en vivo en señal abierta.

Lo cierto es que el representante de Alex Valera aseguró este último fin de semana que el jugador ya aceptó la propuesta del Al-Fateh y que además tiene toda la documentación firmada. Asimismo, dijo que el club árabe quiere pagar más de un millón de dólares por los servicios del peruano, y a pesar del buen ingreso que dejaría para el club, la 'U' no tiene pensado dejarlo ir.