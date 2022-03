Universitario de Deportes cayó, el pasado miércoles 2 de marzo, contra Barcelona SC por la Copa Libertadores. El encuentro se dio en el estadio Nacional de Lima con un recinto abarrotado de hinchas ‘cremas’. Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez tuvieron muchas chances para marcar, pero no finalizaron las jugadas. En ese sentido, Luis ‘Cuto’ Guadalupe habló sobre el cotejo de los ‘merengues’ ante los ecuatorianos.

"Más que molestia, tristeza porque se vio un cuadro muy bonito con la hinchada después de mucho tiempo en el estadio Nacional. La hinchada fue con la ilusión, con la fe, con las ganas de ver a la 'U' remontar o al menos terminar de una forma digna pero eso no se dio", dijo el ‘Cuto’ haciendo énfasis en los aficionados ‘merengues’ en el recinto deportivo.

Sobre el gol de Barcelona SC, Luis Guadalupe dijo: "Se cometieron errores como en el gol. Uno como central ve la jugada del defensa Alonso, donde tienes que ir a la pelota, él evita que le hagan un túnel pero si yo veo una jugada como esa lo primero que voy a hacer es ir con todo y reventar. No puedes cometer esos errores y más aún cuando tienes la posibilidad de jugar lo que te estás jugando".

Continuando con su alocución, 'Cuto' Guadalupe también comentó el desarrollo del cotejo entre Universitario y Barcelona por la Copa Libertadores: "Pasa por un tema de trabajo, los partidos se ganan con goles y hubo oportunidades pero no se concretaron. En esta ocasión ellos tendrán que trabajar eso, corregirlo porque lo de ayer ha sido para el olvido. Esto les sirve de experiencia a las personas que tienen la posibilidad de estar a cargo del club, que cuando uno tiene la posibilidad de jugar la Libertadores tienes que armarte para la alta competencia e invertir. Si no inviertes es complicado tener resultados, no solo necesitas armar un gran equipo, sino un plantel de jugadores que esté dispuesto a romper la barrera", agregó el exfutbolista de Universitario de Deportes por la falta de finalización en las jugadas.