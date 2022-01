El administrador temporal de Universitario, confirmó la no continuidad del técnico uruguayo debido a problemas de salud.

Jean Ferrari confirmó que Gregorio Pérez no podrá continuar como DT de Universitario

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, confirmó este viernes en conferencia de prensa en el estadio Monumental, que Gregorio Pérez no podrá continuar en el cargo de DT del club crema debido a problemas de salud. Como se recuerda, la semana pasada el técnico uruguayo fue internado de emergencia, debido a problema en el corazón y fue trasladado a una Clínica de Miraflores, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por su bienestar.

"Lo más complicado ya se ha controlado. Primamos la salud de una persona tan querida como Gregorio Pérez, quien vino a aportar, ayudar y demostrar que hay personas correctas y decentes. El miércoles hablé con su familia, y nos comunicaron de su decisión de no continuar en el club. Es una noticia triste, pero la respetamos", reveló el administrador temporal del club merengue.

"Desde hoy empezaremos a analizar y evaluar probables entrenadores de la U. Antes no lo hemos hecho, por respeto a Gregorio Pérez. Tengo la vara muy alta. No será fácil traer un entrenador que supere lo hecho por Gregorio Pérez", agregó muy dolido Jean Ferrari al confirmar la no continuidad del técnico uruguayo.

Universitario de Deportes debutará como local en la Liga 1 el próximo 03 de febrero ante la Universidad César Vallejo. Además del objetivo del club crema de llegar a la final del fútbol peruano, otro de los objetivos de la ‘U’ para esta temporada 2022 es hacer el mejor papel posible en la Conmebol Libertadores, donde en la Fase 2 espera al ganador de la llave entre Barcelona SC (Ecuador) y Montevideo City Torque (Uruguay).