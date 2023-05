En las últimas horas ha sonado fuerte en el Perú la opción de que el seleccionado nacional Edison Flores vuelva a la Liga 1, más precisamente a Universitario de Deportes, club que lo formó como jugador.

En 2016 el zurdo dejó el cuadro crema, y ahora suena fuerte su regreso, debido a que no ha tenido mucha continuidad en Atlas de Guadalajara, elenco al que llegó en la temporada 2022-2023.

El Orejas en el año en curso no ha jugado mucho en el elenco mexicano, de hecho sus números son malos, porque no ha podido marcar ningún gol en la Liga MX, por ende en el país azteca se abren la opción a dejarlo partir.

Ferrari le cierra las puertas

La opción de que Edison Flores regrese a Universitario fue abordada por el administrador del elenco crema, Jean Ferrari, quien de plano le cerró, por ahora, las puertas del club.

“No hay ningún acercamiento. He visto hasta el monto de sueldo que va a ganar. Nosotros con Edison hemos hablado en noviembre del año pasado, ha sido la única comunicación que tuvimos y él no podía salir del club en donde todavía sigue. No hemos vuelto a tener comunicación con él”, precisó el dirigente.

Luego, fue consultado sobre qué reacción tendrá si lo ve en el Monumental para el duelo ante UCV: “Si lo vemos en el estadio lo saludaremos, lo abrazaremos, mas nada. Ahora no estamos pensando en tema de repatriar. Sabemos con el área deportiva los pasos que tenemos que dar y en qué momentos”.

Universitario de Deportes sale a la cancha este viernes, cuando desde las 20:30 se mida ante César Vallejo en el estadio Monumental de Lima.