El cambio de postura por parte de la administración de Universitario de Deportes por presentarse en la Liga 1, luego que desde un inicio apoyaba el cambio a la medida cautelar para la transmisión de sus partidos como local por la señal del Consorcio Fútbol Perú, ha generado mucha molestia a varios.

Uno de ellos fue Gonzalo Núñez, que insultó en repetidas ocasiones a Jean Ferrari, mediante su programa deportivo vía redes sociales, además el periodista declaró ser hincha crema y que siente vergüenza por este accionar.

"Yo soy de la U y esto me da asco, me da vergüenza… Y lo he reconocido acá, que soy hincha de la U desde chiquito y nunca he visto este papelón de dirigentes. Estoy eufórico, estoy molesto como hincha de la U, porque así no se hacen las cosas, así no me enseñaron hacer las cosas. Las cosas se hacen transparentes, las cosas se hacen como se deben, no a las espaldas, no escondiendo la cara, no diciendo una cosa y después haciendo otra", reveló para el programa Erick y Gonzalo.

Pero eso no es todo, debido a que Jean Ferrari, mandamás de la U, mediante su cuenta de twitter anunció que demandó al comunicador y que en los próximos días recibirá una carta notarial y una querella.

"¿Querías mi atención? Ahora la tienes Gonzalo Nuñez, hablar de una persona cuando no está presente no es correcto, hablar de mis hijos ya es otra cosa, el lunes recibirás una carta notarial y en la semana la querella correspondiente", mencionó el ex jugador en su red social.

Cabe recordar que en los últimos días, periodista deportivo no ha dejado de despotricar contra la administración temporal de la escuadra merengue, asegurando que está dejando mal al club con esta cambio de decisión de jugar el Torneo peruano y abandonar a las demás instituciones que están en contra de la FPF.