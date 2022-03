En la derrota de Universitario de Deportes sobre Barcelona SC hay jugadores para rescatar. Si bien el colectivo hizo un buen partido, lo que le faltó fue finalizar las jugadas en gol. Los ‘cremas’ tuvieron varias ocasiones para anotar, pero fallaron en algunas ocasiones y otras el portero de cuadro ecuatoriano defendía de gran manera su valla. Quien sí brilló con luz propia fue el volante Piero Quispe que se llevó las palmas de la hinchada ‘merengue’.

José Chávarri, panelista del programa Al Ángulo de Movistar Deportes, pidió algo para el joven jugador de 20 años: “No subestimo a los jugadores peruanos. Hay que ser realistas. No inflemos a los jugadores porque ya sabemos lo que pasa. Quispe es un chico que tiene muchísima habilidad. Hoy (ayer) lo ha demostrado y también en algunos partidos más. Pero de ahí a decir que tiene que ser convocable, creo que hay un trecho”, sostuvo.

El panelista de Al Ángulo también resaltó algo sobre Piero Quispe: “Lo que me dijo la psicóloga de Lanús es que el mayor problema que tienen los futbolistas argentinos es la autoestima, la cuestión mental. Por lo que veo, Quispe aparentemente no lo tiene. Eso es un plus y no lo ves siempre”. El volante de Universitario de Deportes ha demostrado lo que puede dar en un terreno de juego y pareciese que el futbolista pisa tierra a pesar del momento que viene pasando.

Piero Quispe ha venido creciendo, futbolísticamente, de manera muy rápida y ahora en el equipo de Álvaro Gutiérrez se lleva la mirada de todos, pues es un jugador completo que recupera balones y también crea situaciones de juego en el terreno de juego para su equipo, no da ninguna pelota por perdida y le gusta encarar a su rivales apelando a su velocidad